Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Çernivtsi'ye taşınan Türk Büyükelçiliği Kiev'e döndü





Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız, Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev'e, evimize döndük. Yarından itibaren konsolosluk hizmetleri dahil faaliyetlerimizi Panasa Mirnoho 22 adresindeki binamızdan yürütmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.