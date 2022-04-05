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    • 05.04.2022 22:06
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    Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Çernivtsi'ye taşınan Türk Büyükelçiliği Kiev'e döndü

    Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Çernivtsi'ye taşınan Büyükelçiliğin tekrardan Kiev'e taşındığını duyurdu.

    Türk Büyükelçiliği Kiev’e taşındı

    Türkiye Kiev Büyükelçiliği, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici bir süre için Çernivtsi kentine taşınmıştı.

    Yapılan açıklamada, bugün itibariyle büyükelçiliği tekrar Kiev'e taşıdıkları duyuruldu.



    Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız, Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev'e, evimize döndük. Yarından itibaren konsolosluk hizmetleri dahil faaliyetlerimizi Panasa Mirnoho 22 adresindeki binamızdan yürütmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.



    İşte o paylaşım;
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    Haberler Güncel Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Çernivtsi'ye taşınan Türk Büyükelçiliği Kiev'e döndü
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