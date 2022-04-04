MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'Alparslan Türkeş' mesajı: Milli gönüllerde silinmeyecek izler bırakmıştır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merhum lider Alparslan Türkeş'in vefatının 25. yıldönümü münasebetiyle bir anma mesajı yayımladı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli yayımladığı mesajında, "Büyük davalar, kendini aşma basiret ve beceresini gösterebilmiş dava insanlarının omuzlarında yükselmiş, layık olduğu mertebe ve mevkilere bu şekilde taşınabilmiştir. Heyecanları kırık, hedefleri kısır, hevesleri kısıtlı zevat ve zihniyetlerin hayatlarını adayacağı ne bir inancı, hadiselerin akışına istikamet verecek ne de bir iradeleri vardır. Tarih boyunca insanını bulamamış davalarla, davasını kaybetmiş insanların neden olduğu geniş çatlak ve derin çalkantılar nice buhran ve bozguna da kapı açmıştır. Ülkü olmadan ülfet, ülke olmadan hür ve ilkeli bir hayat sadece hayal mahsulü olarak kalmıştır. Buna rağmen büyük dava insanları hayallerin gerçeğe dönüşme sürecinde hem öncü rolü olan, hem önder vasfıyla öne çıkan, hem de gelişmelerin seyir ve serencamını önsezi ve öngörüyle okuyan parlak şahsiyetler halinde ortaya çıkmışlardır. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey işte böyle bir şahsiyet ölçüsüyle temayüz ve tebarüz etmiş siyaset ve devlet insanıdır" ifadelerini kullandı.
"(ALPASLAN TÜRKEŞ) MİLLİYETÇİ-ÜLKÜCÜ HAREKET'İN HAFIZASINDA SÖNMEYECEK MEŞALE OLMUŞTUR"
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, merhum lider Alpaslan Türkeş'in vefatı nedeniyle yayımladığı mesajının devamında ise şunları kaydetti:
"Partimizin kurucu Genel Başkanı sıfatıyla Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in hafızasında sönmeyecek meşale olmuş, haklı ve haysiyetli mücadelesiyle de milli gönüllerde silinmeyecek izler bırakmıştır. Türk milliyetçiliği evvela Merhum Ziya Gökalp'in duyuş ve dokunuşuyla sistemleşmiş, ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tasarruf ve tercihiyle devletin kuruluş temeli olarak tezahür etmiş, daha sonra da Merhum Türkeş Beyin marifetiyle bir hareket biçimini alarak milli varlıkla buluşmuştur.