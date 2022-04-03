Milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı Instagram'da çökme problemi görüldü. Kullanıcılar akşam saatlerinde uygulamada çeşitli sorunlar yaşadığını ifade etti. Sorunun bazı telefonlarda yaşanacağı ifade edilirken ne zaman düzeleceği de merak konusu oluyor. Peki, Instagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? 3 Nisan İnstagram DM mesajlar neden gönderilmiyor? İnstagram gelen kutusu yüklenirken bir sorun oluştu hatası nasıl düzelir? İşte merak edilenler!