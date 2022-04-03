Milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı Instagram'da çökme problemi görüldü. Kullanıcılar akşam saatlerinde uygulamada çeşitli sorunlar yaşadığını ifade etti. Sorunun bazı telefonlarda yaşanacağı ifade edilirken ne zaman düzeleceği de merak konusu oluyor. Peki, Instagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? 3 Nisan İnstagram DM mesajlar neden gönderilmiyor? İnstagram gelen kutusu yüklenirken bir sorun oluştu hatası nasıl düzelir? İşte merak edilenler!
3 NİSAN 2022 INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram'da çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Mesajlaşma uygulaması Instagram'da bazı kişiler erişim sorunu yaşıyor.
AKIŞ SORUNU
Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda yeni gönderileri ulaşamıyor ya da "çalışmayı durdurdu hatası" ile karşılaşıyorsanız bu durumda da yapmanız gereken Instagram uygulaması için ön bellek temizleme işlemini gerçekleştirmektir. Bu işlem de işe yaramaz ise uygulamayı silip yeniden yükleyebilirsiniz.
SERVER HATASI
Instagram'da En Sık Yaşanan Sorunlar ın başında gelen "500 Internal Server Error" hatası kullanıcıların Instagram'a erişim sorununa neden olmakta. Söz konusu sorunun nedeni ise genellikle sunucudan kaynaklı olabiliyor. Sorunun çözümü için bir süre bekleyip ardından yeniden giriş denenebilir.
INSTAGRAM DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ
Durduruldu hatası alıyorsanız eğer aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.
Instagram'ı tamamen kapatın yani Android veya iOS cihazlarda arkaplanda çalışan uygulamaları da kapatın.
Arka planda çalışan uygulamaları temizleyerek, cihazınızın önbelleğini temizlemiş olursunuz.