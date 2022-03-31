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    • 31.03.2022 12:30
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    • 31.03.2022 12:30
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    İzmir'de yaklaşık 1200 litre sahte içki ele geçirildi

    İzmir'de Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ve Seferihisar ilçelerinde sahte içki üretimi yapılan 4 adrese baskın düzenledi. Operasyonda 200 şişe satışa hazır sahte içki bulundu. 1077 litre sahte içki de bidonlarda tespit edildi. Ayrıca, 3 bin 840 sahte bandrol, 1750 etiket, 320 boş şişe ile alkol aroması da ele geçirildi.

    1200 litre sahte içki ele geçirildi

    İzmir'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 1200 litre sahte içki ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ve Seferihisar ilçelerinde sahte içki üretimi yapılan 4 adrese baskın düzenledi.

    Operasyonda 200 şişe satışa hazır sahte içki bulundu. 1077 litre sahte içki de bidonlarda tespit edildi. Ayrıca, 3 bin 840 sahte bandrol, 1750 etiket, 320 boş şişe ile alkol aroması da ele geçirildi.

    Yaklaşık 1200 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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    Haberler Güncel İzmir'de yaklaşık 1200 litre sahte içki ele geçirildi
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