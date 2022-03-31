FETÖ'nün “yeniden yapılanma” metotları ve şifreleri deşifre oldu! Kod isimlerle haberleşme, şifreli uygulamalar...





ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEDEN, YATAK BAZALARINDAN VE DOLAPLARDAN BALYA BALYA PARA VE ALTIN ÇIKTI

Yine aynı operasyonda baskın yapılan ev ve işyerleri ile araçlarda yapılan aramalarda, "himmet" adı altında toplanan 322 bin 180 TL, 93 bin 315 dolar, 4 bin 485 Euro, 483 bin 580 lira değerinde altın, 27 bin 90 TL değerinde 21 ziynet eşyası olmak üzere toplamda 2 milyon 294 bin 931 lira karşılığında materyal, bir market zincirine ait içinde 100'er lira yüklü 129 adet alışveriş kartı, yine yurt dışına kayıtlı GSM numaraları yer alan 33 cep telefonu ve dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Balya balya paranın bir kısmı elektrikli süpürgeden çıkarken, büyük bölümü ise yatak bazaları ve dolap çekmecelerine gizlenmiş halde bulundu.