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    • 31.03.2022 11:54
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    👩‍⚕️2022 ÖSYM TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

    TUS sonuçları açıklandı mı? TUS sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2022 TUS sonuçları için heyecan dorukta. Sınava giren binlerce tıp öğrencisi kaç puan aldığını merak ediyor. TUS sonuçlarına göre adaylar atamalar için başvurabilecek. Peki, TUS sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    2022 ÖSYM TUS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

    TUS sonuçları açıklandı mı? 2022 TUS sonuç sorgulama işlemi sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. TUS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı arama motorlarında sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yapılan daha önceki duyuruda sonuçların 31 Mart tarihinde açıklanacağına yer verilmişti. İşte 2022 TUS sonuçları sorgulama ekranı!

    TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TUS sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 31 Mart tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

    SONUÇLAR AÇIKLANDI!

    2022-TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınav Sonuçları Açıklandı

    06 Mart 2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Mart 2022 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    ÖSYM BAŞKANLIĞI

    DEĞERLENDİRME

    TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

        Hesaplanan standart puanlar kullanılarak,

        Tıp fakültesi mezunu adaylar için belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır.

        Tıp dışı meslek mensubu adaylar için belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
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        Haberler Güncel 👩‍⚕️2022 ÖSYM TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
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