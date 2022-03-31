👩‍⚕️2022 ÖSYM TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

TUS sonuçları açıklandı mı? 2022 TUS sonuç sorgulama işlemi sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. TUS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı arama motorlarında sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yapılan daha önceki duyuruda sonuçların 31 Mart tarihinde açıklanacağına yer verilmişti. İşte 2022 TUS sonuçları sorgulama ekranı!
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TUS sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 31 Mart tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
SONUÇLAR AÇIKLANDI!
2022-TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınav Sonuçları Açıklandı
06 Mart 2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Mart 2022 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
DEĞERLENDİRME
TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.