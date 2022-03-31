👩‍⚕️2022 ÖSYM TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 31 Mart tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

SONUÇLAR AÇIKLANDI!

2022-TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınav Sonuçları Açıklandı



06 Mart 2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Mart 2022 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



ÖSYM BAŞKANLIĞI