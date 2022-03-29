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    • 29.03.2022 14:01
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    Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

    Mersin İl Jandarma Komutanlığının yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen 8 dolandırıcı şüphelisi, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Dolandırıcılık operasyonu: 8 zanlı yakalandı

    Mersin'de, jandarma ekiplerince düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erdemli, Mezitli, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde, vatandaşları "bahis ve yatırım danışmanlığı" ile "sosyal medya üzerinden elektronik eşya satışı" bahanesiyle dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen 8 şüpheli, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Adreslerde, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

    Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı
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