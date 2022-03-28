Son dakika: Mahra Melin Pınar öldü mü? Mahra Melin Pınar sağlık durumu nasıl? Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı

Mahra Melin Pınar öldü mü? Mahra Melin Pınar sağlık durumu nasıl? soruları internet arama motorlarında günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Antalya'da başıboş köpeğin saldırısından kaçarken kamyonun altında kalan 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın acı haberi az önce geldi. İşte son dakika gelişmenin detayları...
MAHRA MELİN PINAR ÖLDÜ MÜ?
Antalya'nın Serik ilçesinde 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alınmıştı.
23 gün süren tedavisi sırasında beyninde pıhtı atması nedeniyle ikinci ameliyat yapılmış ve sağ bacağı diz üstünden kesilmişti.
Gelen son dakika bilgisine göre talihsiz kız hayata tutunamadı.
"MAALESEF KAYBETTİK"
Küçük kızın babası Murat Pınar, "Maalesef kızımızı kaybettik. Organlarını bağışlamak istiyorduk. Ancak beyin ölümü gerçekleşmeden vefat ettiği için bunu yapamadık." dedi.
Pınar, hastanedeki işlemlerinin ardından kızlarının yarın Belek Mahallesi'nde toprağa verileceğini söyledi.