Son dakika: Mahra Melin Pınar öldü mü? Mahra Melin Pınar sağlık durumu nasıl? Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı

Mahra Melin Pınar öldü mü? Mahra Melin Pınar sağlık durumu nasıl? soruları internet arama motorlarında günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Antalya'da başıboş köpeğin saldırısından kaçarken kamyonun altında kalan 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın acı haberi az önce geldi. İşte son dakika gelişmenin detayları...