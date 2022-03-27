SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Ukrayna-Rusya çatışmasında ateşkes için Türkiye elinden gelen gayreti gösterdi gösteriyor

"TSK, CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN YOĞUN GÜNLERİNİ YAŞIYOR"

Dünyada ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'nin egemenliğini, bağımsızlığını, hakkını ve hukukunu korumak için gereken ne varsa yapmaya devam edeceğini dile getirdi.

Bakan Akar, yalnızca Türkiye'nin değil dost ve kardeş ülkelerin de haklı mücadelesini desteklemek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyor. Gerek hudutlarımızda gerek yurt içinde gerek yurt dışında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerekse dost ve kardeş coğrafyalarda karada, denizde, havada mücadelemiz yoğun şekilde sürüyor." diye konuştu.

Terörle mücadelede son derece kararlı olduklarını vurgulayan Akar, "Kahraman arkadaşlarımız, Mehmetçik, 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan bu teröre son vermek için gece gündüz demeden görevlerini yapıyor. Artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir ruhla devam etmek suretiyle inşallah ülkemizi, milletimizi başına musallat olan bu beladan ülkemizi, milletimizi kurtaracağız. Bunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.