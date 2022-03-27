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    • 27.03.2022 12:35
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    • 27.03.2022 12:36
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    Küçükçekmece'de tedirgin eden görüntü! İzmir'den sonra bu kez İstanbul'da deniz suyu çekildi

    Son dakika haberleri... Küçükçekmece Gölü’nde su, kıyıdan yaklaşık 50 santimetre çekildi. Yağışa rağmen suların çekilmesi vatandaşları tedirgin etti.

    İzmir’den sonra bu kez İstanbul’da deniz suyu çekildi

    İstanbul'da Küçükçekmece'de yer alan ve 16 kilometre kare büyüklüğü ile 25 metre derinliğine sahip gölden su, kıyıdan yaklaşık 50 santimetre çekildi.

    Yağışa rağmen suların çekilmesi vatandaşları tedirgin etti. Suyun çekilmesiyle midyelerin ortaya çıktığı görüldü. Kıyıdan çekilen su dron ile havadan görüntülendi.

    Yağışa rağmen suyun çekilmesini anlam veremediğini anlatan Reşat Nadir isimli bir mahalle sakini, tedirgin olduklarını belirterek, "Bu çekilme zaman zaman oluyor. Yağışa rağmen niye su çekildi anlamakta güçlük çekiyorum" diye konuştu.

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    Haberler Güncel Küçükçekmece'de tedirgin eden görüntü! İzmir'den sonra bu kez İstanbul'da deniz suyu çekildi
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