Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.03.2022 20:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.03.2022 20:15
    ABONE OL

    F1 Suudi Arabistan GP S SPORT CANLI İZLE! Formula 1 Suudi Arabistan GP yarışı şifresiz, bedava canlı izle! Şifresiz veren yabancı kanallar

    Formula 1 tutkunları Suudi Arabistan Grand Prix'si hakkında araştırmalara koyuldu. Yarış bu akşam Cidde şehrinde bulunan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Yarışseverler F1 Suudi Arabistan GP’si CANLI izleme yollarını merak ediyor. Peki, Formula 1 2022 Suudi Arabistan Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 2022 yarış ve puan durumu!

    F1 Suudi Arabistan GP S SPORT CANLI İZLE! Formula 1 Suudi Arabistan GP yarışı şifresiz, bedava canlı izle! Şifresiz veren yabancı kanallar

    Formula 1 Suudi Arabistan GP yarışı şifresiz, bedava canlı izlemek isteyen internet arama motorlarına sarıldı. Formula 1 Suudi Arabistan GP yarışı şifresiz, bedava canlı nasıl izlenir? Şifresiz veren yabancı kanallar hangileri merak ediliyor. Saat 20:00'da başlayan yarış için nefesler tutuldu. İşte F1 Suudi Arabistan GP S SPORT CANLI İZLEME EKRANI...

    F1 SUUDİ ARABİSTAN GB S SPORT NE ZMAAN SAAT KAÇTA?

    Suudi Arabistan GP'si bu akşam (27 Mart 2022 Pazar günü) saat 20.00'da başlayacak. Yarış S Sport ile S Sport Plus kanalları üzerinden canlı yayınlanacak.

    F1 SUUDİ ARABİSTAN GB ŞİFRESİZ, BEDAVA NASIL İZLENİR?

    S Sport aboneleri S Sport Plus kanalı üzerinden Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix yarışını şifresiz olarak canlı izleyebilecekler.

    👉PİLOTLAR

    1 - Charles Leclerc (Monako): 26 puan

    2 - Carlos Sainz (İspanya): 18

    3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 15

    4 - George Russell (Büyük Britanya): 12

    5 - Kevin Magnussen (Danimarka): 10

    👉TAKIMLAR

    1 - Ferrari: 44

    2 - Mercedes: 27

    3 - Haas: 10

    4 - Alfa Romeo: 9

    5 - Alpine: 8

    SIRALAMA TURLARI NASIL GEÇTİ?

    Suudi Arabistan GP'sinde antrenman turlarlarının ardından gerçekleşen sıralama turlarında da yine pilotlardan nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Bahreyn GP'sinde pole pozisyonunu kazanan ve üç antrenman turunda da zirvedeki yerini koruyan Leclerc bu defa yarışa ilk sırada başlama şansını kaybetti.

    Sıralama sonrası oluşan grid sırası şöyle:

    Perez

    Leclerc

    Sainz

    Verstappen

    Ocon

    Russell

    Alonso

    Bottas

    Gasly

    Magnussen

    HAMİLTON'A BÜYÜK ŞOK

    Büyük bir heyecanla başlayan ilk tura Latifi'nin aracın arka tarafını kaybedip spin atarak bariyerlere çarpması sonrası kırmızı bayrak (red flag) verildi. Latifi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildikten sonra geri dönülen ilk sensta elenenlerden isimlerden biri aracında yaşadığı performans sorunları sonrası Lewis Hamilton oldu. Hamilton, en son 2017 yılında Brezilya GP'de Q1'de elenmişti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hrant Dink cinayetinde flaş gelişme! Kritik isim yakalandı
    Haberler Güncel F1 Suudi Arabistan GP S SPORT CANLI İZLE! Formula 1 Suudi Arabistan GP yarışı şifresiz, bedava canlı izle! Şifresiz veren yabancı kanallar
        SON DAKİKA