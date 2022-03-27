F1 Suudi Arabistan GP S SPORT CANLI İZLE! Formula 1 Suudi Arabistan GP yarışı şifresiz, bedava canlı izle! Şifresiz veren yabancı kanallar

SIRALAMA TURLARI NASIL GEÇTİ?

Suudi Arabistan GP'sinde antrenman turlarlarının ardından gerçekleşen sıralama turlarında da yine pilotlardan nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Bahreyn GP'sinde pole pozisyonunu kazanan ve üç antrenman turunda da zirvedeki yerini koruyan Leclerc bu defa yarışa ilk sırada başlama şansını kaybetti.

Sıralama sonrası oluşan grid sırası şöyle:

Perez

Leclerc

Sainz

Verstappen

Ocon

Russell

Alonso

Bottas

Gasly

Magnussen

HAMİLTON'A BÜYÜK ŞOK

Büyük bir heyecanla başlayan ilk tura Latifi'nin aracın arka tarafını kaybedip spin atarak bariyerlere çarpması sonrası kırmızı bayrak (red flag) verildi. Latifi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildikten sonra geri dönülen ilk sensta elenenlerden isimlerden biri aracında yaşadığı performans sorunları sonrası Lewis Hamilton oldu. Hamilton, en son 2017 yılında Brezilya GP'de Q1'de elenmişti.