F1 Suudi Arabistan GP S SPORT CANLI İZLE! Formula 1 Suudi Arabistan GP yarışı şifresiz, bedava canlı izle! Şifresiz veren yabancı kanallar

Formula 1 Suudi Arabistan GP yarışı şifresiz, bedava canlı izlemek isteyen internet arama motorlarına sarıldı. Formula 1 Suudi Arabistan GP yarışı şifresiz, bedava canlı nasıl izlenir? Şifresiz veren yabancı kanallar hangileri merak ediliyor. Saat 20:00'da başlayan yarış için nefesler tutuldu. İşte F1 Suudi Arabistan GP S SPORT CANLI İZLEME EKRANI...
F1 SUUDİ ARABİSTAN GB S SPORT NE ZMAAN SAAT KAÇTA?
Suudi Arabistan GP'si bu akşam (27 Mart 2022 Pazar günü) saat 20.00'da başlayacak. Yarış S Sport ile S Sport Plus kanalları üzerinden canlı yayınlanacak.
F1 SUUDİ ARABİSTAN GB ŞİFRESİZ, BEDAVA NASIL İZLENİR?
S Sport aboneleri S Sport Plus kanalı üzerinden Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix yarışını şifresiz olarak canlı izleyebilecekler.
👉PİLOTLAR
1 - Charles Leclerc (Monako): 26 puan
2 - Carlos Sainz (İspanya): 18
3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 15
4 - George Russell (Büyük Britanya): 12
5 - Kevin Magnussen (Danimarka): 10
👉TAKIMLAR
1 - Ferrari: 44
2 - Mercedes: 27
3 - Haas: 10
4 - Alfa Romeo: 9
5 - Alpine: 8
SIRALAMA TURLARI NASIL GEÇTİ?
Suudi Arabistan GP'sinde antrenman turlarlarının ardından gerçekleşen sıralama turlarında da yine pilotlardan nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Bahreyn GP'sinde pole pozisyonunu kazanan ve üç antrenman turunda da zirvedeki yerini koruyan Leclerc bu defa yarışa ilk sırada başlama şansını kaybetti.
Sıralama sonrası oluşan grid sırası şöyle:
Perez
Leclerc
Sainz
Verstappen
Ocon
Russell
Alonso
Bottas
Gasly
Magnussen
HAMİLTON'A BÜYÜK ŞOK
Büyük bir heyecanla başlayan ilk tura Latifi'nin aracın arka tarafını kaybedip spin atarak bariyerlere çarpması sonrası kırmızı bayrak (red flag) verildi. Latifi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildikten sonra geri dönülen ilk sensta elenenlerden isimlerden biri aracında yaşadığı performans sorunları sonrası Lewis Hamilton oldu. Hamilton, en son 2017 yılında Brezilya GP'de Q1'de elenmişti.