İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bugün bazı yollar ulaşıma kapanacak. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesinin istendiği maraton öncesi hazırlıklar sürüyor. Peki, Bugün hangi yollar kapalı? 27 Mart Pazar İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri?
26-27 MART İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
İstanbul'da cumartesi günü 'İstanbul Yarı Maratonu' nedeniyle parkur üzerindeki bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Bu kapsamda, bugün 26 Mart 17.00 ile 27 Mart Pazar saat 14.00 arası Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü Yol etkinlik alanı varyant üstünün trafiğe kapatılacağı belirtildi. Trafiğe kapatılacak yerler ve belirlenen alternatif yollar şöyle sıralandı:
26.03.2022 Cumartesi Günü Saat 17.00 ile 27.03.2022 Pazar Günü Saat 14.00 Arası Kapanacak Yollar
Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstü
27.03.2022 Pazar Günü Saat 02.00 – 14.00 Arası Kapanacak Yollar
Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası
Namık Kemal varyant dönüşleri
Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı
Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası
27.03.2022 Pazar Günü Saat 06.00 - 13.30 Arası Kapanacak Yollar
Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak
Atatürk Bulvarı'ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları
Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak
Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak
Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak
Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak
Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak
Galata Köprüsü çift yönlü olarak
Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak'tan Sirkeci istikametine kapatılacak.
Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır.
Yevadut Caddesi'nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti akım verilmeyecektir.
Savaklar Caddesi'nden Ayvansaray'a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar E5 Güney Ayvansaray'a inişler