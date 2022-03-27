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    • 27.03.2022 08:46
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    • 27.03.2022 08:46
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    Bugün hangi yollar kapalı? 27 Mart Pazar İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri?

    İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bugün de il genelinde trafiğe kapanacak yollar olacak. 27 Mart 2022 tarihlerinde belirli saatlerde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Vatandaşlar İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hakkında araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi yollar kapalı? 27 Mart İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Bugün hangi yollar kapalı? 27 Mart Pazar İstanbul’da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri?

    İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bugün bazı yollar ulaşıma kapanacak. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesinin istendiği maraton öncesi hazırlıklar sürüyor. Peki, Bugün hangi yollar kapalı? 27 Mart Pazar İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri?

    26-27 MART İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

    İstanbul'da cumartesi günü 'İstanbul Yarı Maratonu' nedeniyle parkur üzerindeki bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Bu kapsamda, bugün 26 Mart 17.00 ile 27 Mart Pazar saat 14.00 arası Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü Yol etkinlik alanı varyant üstünün trafiğe kapatılacağı belirtildi. Trafiğe kapatılacak yerler ve belirlenen alternatif yollar şöyle sıralandı:

    26.03.2022 Cumartesi Günü Saat 17.00 ile 27.03.2022 Pazar Günü Saat 14.00 Arası Kapanacak Yollar

    Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstü

    27.03.2022 Pazar Günü Saat 02.00 – 14.00 Arası Kapanacak Yollar

    Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası

    Namık Kemal varyant dönüşleri

    Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı

    Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası

    27.03.2022 Pazar Günü Saat 06.00 - 13.30 Arası Kapanacak Yollar

    Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak

    Atatürk Bulvarı'ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları

    Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak

    Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak

    Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak

    Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak

    Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak

    Galata Köprüsü çift yönlü olarak

    Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak'tan Sirkeci istikametine kapatılacak.

    Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır.

    Yevadut Caddesi'nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti akım verilmeyecektir.

    Savaklar Caddesi'nden Ayvansaray'a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar E5 Güney Ayvansaray'a inişler

        27.03.2022 Pazar Günü Saat 06.00 – 14.00 Arası Kapanacak Yollar

        Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri

        Cankurtaran(Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)

        Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)

        Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecektir.)

        Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacaktır.

        Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecektir.)

        Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray Ayrımları

        Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya Acil Çıkışlar dâhil (Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde ) Ayvansaray'a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.)

        ALTERNATİF GÜZARGAHLAR

        Atatürk Bulvarı

        Avrasya Tünel

        Atatürk Köprüsü

        Haliç Köprüsü

        Vatan Caddesi

        Millet Caddesi

        Fevzipaşa Caddesi

        D 100 Kuzey Güney Yol

        Türkeli Caddesi

        Aksaray Caddesi

        Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar)

        Orgeneral Nafız Gürman Caddesi

        Kızılelma Caddesi

        Onuncu Yıl Caddesi

        Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı Dönüşleri

        Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadarKüçük Langa Aralığı Caddesi
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        Haberler Güncel Bugün hangi yollar kapalı? 27 Mart Pazar İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri?
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