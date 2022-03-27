Bugün hangi yollar kapalı? 27 Mart Pazar İstanbul’da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hangileri?

26-27 MART İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul'da cumartesi günü 'İstanbul Yarı Maratonu' nedeniyle parkur üzerindeki bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Bu kapsamda, bugün 26 Mart 17.00 ile 27 Mart Pazar saat 14.00 arası Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü Yol etkinlik alanı varyant üstünün trafiğe kapatılacağı belirtildi. Trafiğe kapatılacak yerler ve belirlenen alternatif yollar şöyle sıralandı:

26.03.2022 Cumartesi Günü Saat 17.00 ile 27.03.2022 Pazar Günü Saat 14.00 Arası Kapanacak Yollar

Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstü

27.03.2022 Pazar Günü Saat 02.00 – 14.00 Arası Kapanacak Yollar

Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası

Namık Kemal varyant dönüşleri

Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı

Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası