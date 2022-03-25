🛬Tokat Havalimanı iş başvuruları başladı mı? 🛫Tokat Havalimanı açıldı mı, uçuşlar ne zaman başlayacak?

Tokat Havalimanı hakkında aramalar hız kazandı. Tokat'ta yapımına 2018 yılında başlanan yeni havalimanı bugün hizmete giriyor. Açılışa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılıyor. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli, 16 bin 200 metrekare büyüklüğündeki havalimanı, estetik mimarisi ile öne çıkan modern terminal binası, 633 araçlık otopark ve 2700x45 metre pist uzunluğuna sahip. Vatandaşlar büyük bir merakla, "Tokat Havalimanı açıldı mı? Tokat Havalimanı uçuşları ne zaman başlayacak? Tokat Havalimanı iş başvuruları açıldı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler!
İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Tokat Yeni Havalimanı'na ilk yolcu uçağı iniş yaptı.
İstanbul Havalimanı'ndan 09.00'da havalanan Türk Hava Yollarına ait TK 2582 sefer numaralı "Tokat" isimli yolcu uçağı 10.35'te Tokat Yeni Havalimanı'na indi.
Çiçeklerle karşılanan yolcular, tarihi uçuşa şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadı.
TOKAT YENİ HAVALİMANI
Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli, 16 bin 200 metrekare büyüklüğündeki havalimanı, estetik mimarisi ile öne çıkan modern terminal binası, 633 araçlık otopark ve 2700x45 metre pist uzunluğuna sahip.
Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı.
Havalimanındaki tarifeli uçuşlar, 2017 yılının Nisan ayından bu yana yapılmıyor. Pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı havalimanının yakınlarındaki Küçükbağlar köyündeki caminin minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltıldı.