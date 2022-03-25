🛬Tokat Havalimanı iş başvuruları başladı mı? 🛫Tokat Havalimanı açıldı mı, uçuşlar ne zaman başlayacak?

Tokat Havalimanı hakkında aramalar hız kazandı. Tokat'ta yapımına 2018 yılında başlanan yeni havalimanı bugün hizmete giriyor. Açılışa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılıyor. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli, 16 bin 200 metrekare büyüklüğündeki havalimanı, estetik mimarisi ile öne çıkan modern terminal binası, 633 araçlık otopark ve 2700x45 metre pist uzunluğuna sahip. Vatandaşlar büyük bir merakla, "Tokat Havalimanı açıldı mı? Tokat Havalimanı uçuşları ne zaman başlayacak? Tokat Havalimanı iş başvuruları açıldı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler!