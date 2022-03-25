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    • 26.03.2022 13:44
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    • 26.03.2022 13:44
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    🛬Tokat Havalimanı iş başvuruları başladı mı? 🛫Tokat Havalimanı açıldı mı, uçuşlar ne zaman başlayacak?

    Tokat'ta 2018 yılında yapımına başlanan yeni havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor. Bu gelişmelerle birlikte arama motorlarında, "Tokat Havalimanı açıldı mı? Tokat Havalimanı uçuşları ne zaman başlayacak? Tokat Havalimanı iş başvuruları başladı mı?" sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte son durum...

    takvim.com.tr
    🛬Tokat Havalimanı iş başvuruları başladı mı?

    Tokat Havalimanı hakkında aramalar hız kazandı. Tokat'ta yapımına 2018 yılında başlanan yeni havalimanı bugün hizmete giriyor. Açılışa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılıyor. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli, 16 bin 200 metrekare büyüklüğündeki havalimanı, estetik mimarisi ile öne çıkan modern terminal binası, 633 araçlık otopark ve 2700x45 metre pist uzunluğuna sahip. Vatandaşlar büyük bir merakla, "Tokat Havalimanı açıldı mı? Tokat Havalimanı uçuşları ne zaman başlayacak? Tokat Havalimanı iş başvuruları açıldı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler!

    İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Tokat Yeni Havalimanı'na ilk yolcu uçağı iniş yaptı.

    İstanbul Havalimanı'ndan 09.00'da havalanan Türk Hava Yollarına ait TK 2582 sefer numaralı "Tokat" isimli yolcu uçağı 10.35'te Tokat Yeni Havalimanı'na indi.

    Çiçeklerle karşılanan yolcular, tarihi uçuşa şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadı.

    TOKAT YENİ HAVALİMANI

    Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli, 16 bin 200 metrekare büyüklüğündeki havalimanı, estetik mimarisi ile öne çıkan modern terminal binası, 633 araçlık otopark ve 2700x45 metre pist uzunluğuna sahip.

    Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı.

    Havalimanındaki tarifeli uçuşlar, 2017 yılının Nisan ayından bu yana yapılmıyor. Pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı havalimanının yakınlarındaki Küçükbağlar köyündeki caminin minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltıldı.



        7 UÇAK PARK KAPASİTESİ OLACAK


        Kentte 2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanı ise tamamlanma aşamasına geldi. Büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni havalimanının apronu, 7 uçak park kapasiteli olacak.

        Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olacak yeni havalimanının hizmete girmesiyle Tokatlılar, uçak yolculuğu için çevre illere gitmek zorunda kalmayacak.

        Yeni havalimanı altyapı projesi kapsamında pist, apron, taksi yolu, çevre güvenlik duvarı, çevre güvenlik yolu, hava seyrüsefer yardımcı istasyonunun inşaatı tamamlandı.



        BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA AÇILMASI PLANLANIYOR

        Üst yapı ikmal projesi kapsamında da iç ve dış hatlar, yolcu salonları, VIP salonun bulunduğu terminal binası, ARTT istasyonu, ısı merkezi, güç merkezi, garaj binası ile nizamiye binalarında ise son düzenlemeler yapıldı.

        Eski havalimanındaki müdürlük ve diğer hizmet birimleri de yeni havalimanına taşındı.

        Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan Yeni Tokat Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle tarım kenti olan Tokat'ta ihracatın da artması öngörülüyor. Havalimanından, açılışın ardından haftada 7 gün uçuş yapılacağı belirtildi.

        Yeni havalimanının bugün açılması planlanıyor. Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
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