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    • Güncel
    • 23.03.2022 23:51
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    • 23.03.2022 23:51
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    CIA eski yöneticisi Paul Kolbe'nin S-400 sözlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan jet hızıyla yanıt

    Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli Wall Street Journal'da eski CIA yöneticisi, Rusya ve Avrasya uzmanı Paul Kolbe tarafından kaleme alınan bir yazıda Türkiye ile ilgili S-400 önerisi yer almıştı. Çıkan yazının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun Kolbe'ye yanıt verdi. Altun yanıtında "Batı, Ankara'dan Ukrayna'ya S-400 konuşlandırmasını istemeden önce F-35'leri ve Patriot bataryalarını ön koşulsuz olarak Türkiye’ye teslim etmeli" ifadelerine yer verdi.

    Fahrettin Altun’dan Kolbe’nin S-400 sözlerine yanıt

    CIA eski yöneticisi Kolbe'nin geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'da yer alan Türkiye ile ilgili analiz yazısı gündem olmuştu.

    CIA eski yöneticisi ve Rusya ve Avrasya uzmanı Paul Kolbe tarafından kaleme alınan "Türkiye'nin Rus Füzeleri Ukrayna'yı Savunabilir" başlıklı yazıda, "Üçlü bir oyuna ne dersiniz? ABD, Rus savaş uçaklarına karşı Türkiye'nin elindeki S-400'leri Ukrayna'ya göndermesine yardım etsin. Bunun yerine Türklere yeni bir alternatif sunarak F-35 sevkiyatlarını başlatsın. Bu, aynı zamanda ABD - Türkiye ilişkilerinin düzelmesine de yardımcı olacaktır" sözleriyle son derece sinsi cümleler kurmuştu.

    FAHRETTİN ALTUN'DAN YANIT GECİKMEDİ
    Bu ifadelerin üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Wall Street Journal'a önemi mesajlar verdi.

    Paul Kolbe'nin yazısındaki ifadelere değinen Altun; Türkiye ile ABD arasında, Ukrayna'ya gönderilecek bir hava savunma sistemi anlaşması olmadığının altını çizdi.

        F-35'LER VE PATRIOT BATARYALARI ÖN KOŞULSUZ TESLİM EDİLMELİ
        Öte yandan Fahrettin Altun, "Batı, Ankara'dan Ukrayna'ya S-400 konuşlandırmasını istemeden önce F-35'leri ve Patriot bataryalarını ön koşulsuz olarak Türkiye'ye teslim etmeli." dedi.

        İŞBİRLİĞİ DEVAM EDİYOR
        Rus İzvestiya gazetesine konuşan Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminden vazgeçeceğine yönelik iddialara yanıt verdi.

        Demir, iddiayı yalanlayarak "Bu bizim için bir tartışma konusu değil. Bu konu geçmişte masaya yatırıldı ve şimdi Rusya Federasyonu ile işbirliğine devam ediyoruz" dedi.

        "Türkiye kendi politikasını ve gideceği yolu kendi belirleyebilir" diyen Demir, "Bizim pozisyonumuz Ukrayna ve Rusya arasında barışı sağlamaktır. Akan kanı durdurmak için her şeyi yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

        Geçtiğimiz günlerde, ABD'li yetkililerin Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderme konusunu gündeme getirdiği iddia edilmişti.
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        Fahrettin Altun’dan Kolbe’nin S-400 sözlerine yanıt
        Haberler Güncel CIA eski yöneticisi Paul Kolbe'nin S-400 sözlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan jet hızıyla yanıt
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