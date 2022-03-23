CIA eski yöneticisi Paul Kolbe'nin S-400 sözlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan jet hızıyla yanıt

CIA eski yöneticisi Kolbe'nin geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'da yer alan Türkiye ile ilgili analiz yazısı gündem olmuştu.
CIA eski yöneticisi ve Rusya ve Avrasya uzmanı Paul Kolbe tarafından kaleme alınan "Türkiye'nin Rus Füzeleri Ukrayna'yı Savunabilir" başlıklı yazıda, "Üçlü bir oyuna ne dersiniz? ABD, Rus savaş uçaklarına karşı Türkiye'nin elindeki S-400'leri Ukrayna'ya göndermesine yardım etsin. Bunun yerine Türklere yeni bir alternatif sunarak F-35 sevkiyatlarını başlatsın. Bu, aynı zamanda ABD - Türkiye ilişkilerinin düzelmesine de yardımcı olacaktır" sözleriyle son derece sinsi cümleler kurmuştu.
FAHRETTİN ALTUN'DAN YANIT GECİKMEDİ
Bu ifadelerin üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Wall Street Journal'a önemi mesajlar verdi.
Paul Kolbe'nin yazısındaki ifadelere değinen Altun; Türkiye ile ABD arasında, Ukrayna'ya gönderilecek bir hava savunma sistemi anlaşması olmadığının altını çizdi.