Bu hafta ülkemizin pek çok ilinde kar yağışının etkili oldu. Bu nedenle kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkili olduğu bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildiği açıklanmıştı. Son dakika haberleri ve yapılan son açıklamalar bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından anbean takip ediliyor. Peki, Van, Erzurum, Ağrı'da yarın okullar tatil mi? 23 Mart kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Valilik açıklamaları...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Henüz 23 Mart Çarşamba için okulların tatil edilmesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?
Meteoroloji'nin haritalı verilerine göre;
24 Mart Perşembe günü, Ege bölgesi ile Marmara'nın kuzeybatısı ve Trakya'da güneşli hava görülüyor.
25 Mart Cuma günü, Akdeniz bölgesinde açık ve az bulutlu hava verilere yansıyor.