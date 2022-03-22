Van, Erzurum, Ağrı'da yarın okullar tatil mi? 23 Mart kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Valilik açıklamaları...

"25 Mart'tan itibaren de hava sıcaklıkları yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Yani, martın 25'inden sonra baharın geleceği söylenebilir. Fakat bu yükselişin geçen yıllardaki kadar çok olması beklenmiyor."

"Yani, sıcaklar mevsim normallerinde ya da mevsim normallerinin altında olacak. Ama geçtiğimiz günlerdeki soğuk havaların da 10 derece kadar üzerine çıkacak."

"İç kesimlerde özellikle sıcaklıklar 10 derece artacak, kıyı kesimlerde ise 18-20 derece civarlarında sıcaklıklar seyredecek."