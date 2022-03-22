Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.03.2022 11:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.03.2022 11:53
    ABONE OL

    İOKBS (PYBS) sınavı başvuruları başladı mı? 👉2022 Bursluluk sınavı ne zaman? 📅MEB 2022 İOKBS takvimi!

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2022 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, 2022 Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS (PYBS) sınavı başvuruları başladı mı? MEB 2022 İOKBS takvimi!

    takvim.com.tr
    İOKBS PYBS sınavı başvuruları başladı mı?

    Bursluluk sınavı hakkında öğrenciler araştırmalara başladı. Geçmişte Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) adı ile düzenlenen İOKBS'ye katılarak burs desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, bursluluk sınavı başvurularını ve sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Gözler şimdi sınavın 2022 takviminde. Peki, 2022 Bursluluk Sınavı ne zaman? İOKBS (PYBS) sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

    BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

    Bakanlığın yayınladığı takvime göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2022/İOKBS, 04 Eylül 2022'de yapılacak. Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak.

    Geçtiğimiz yıl sınav 05 Eylül 2021'de yapılmış sınavın başvuru işlemleri ise 08-26 Şubat 2021 tarihlerinde alınmıştı.


    İOKBS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    İOKBS başvuru tarihlerine yönelik resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacaktır...

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
        b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
        c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'incisınıflarında öğrenci olmak

        ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirmeyaptırımı/ cezası almamış olmak,d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içindebulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığıokul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardanyoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplammiktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesigerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşsizlik rakamları azaldı!
        Haberler Güncel İOKBS (PYBS) sınavı başvuruları başladı mı? 👉2022 Bursluluk sınavı ne zaman? 📅MEB 2022 İOKBS takvimi!
            SON DAKİKA