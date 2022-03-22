İOKBS (PYBS) sınavı başvuruları başladı mı? 👉2022 Bursluluk sınavı ne zaman? 📅MEB 2022 İOKBS takvimi!

Bursluluk sınavı hakkında öğrenciler araştırmalara başladı. Geçmişte Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) adı ile düzenlenen İOKBS'ye katılarak burs desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, bursluluk sınavı başvurularını ve sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Gözler şimdi sınavın 2022 takviminde. Peki, 2022 Bursluluk Sınavı ne zaman? İOKBS (PYBS) sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Bakanlığın yayınladığı takvime göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2022/İOKBS, 04 Eylül 2022'de yapılacak. Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak.
Geçtiğimiz yıl sınav 05 Eylül 2021'de yapılmış sınavın başvuru işlemleri ise 08-26 Şubat 2021 tarihlerinde alınmıştı.
İOKBS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
İOKBS başvuru tarihlerine yönelik resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacaktır...