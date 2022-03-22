🕌 Diyanet 2022 Hac başvuruları ne zaman yapılacak? 🕋Bu sene hac ve umre yapılacak mı? Hac kayıtları ve kuraları ne zaman?

Suudi Arabistan, umre ziyaretleri için PCR testi, aşı ve karantina şartını kaldırıldı. Koronavirüs nedeniyle 2 senedir yapılamayan hac ve umre ibadetleri için bu yıl yeniden başlayıp başlamayacağı merak edildi. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yetkililerle görüştü. Peki, Bu sene hac ve umre yapılacak mı? Diyanet 2022 Hac başvuruları ne zaman yapılacak? Hac kayıtları ve kuraları ne zaman? İşte merak edilenler!
2020'DEN BERİ HAC VE UMRE UÇUŞLARI YAPILAMIYORDU
İçlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülke için yasaklar uygulanmıştı.
Koronavirüs nedeniyle 17 Şubat 2020'den beri Türkiye'den Suudi Arabistan'a hac ve umre uçuşları yapılamazken konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
TEDBİRLER TAMAMEN KALDIRILDI
Suudi Arabistan, yurt dışından gelen hacı adayları ve umrecilere yönelik PCR testi, karantina ve aşı zorunluluğunu tamamen kaldırıldığını duyurdu.