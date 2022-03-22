🕌 Diyanet 2022 Hac başvuruları ne zaman yapılacak? 🕋Bu sene hac ve umre yapılacak mı? Hac kayıtları ve kuraları ne zaman?

Suudi Arabistan, umre ziyaretleri için PCR testi, aşı ve karantina şartını kaldırıldı. Koronavirüs nedeniyle 2 senedir yapılamayan hac ve umre ibadetleri için bu yıl yeniden başlayıp başlamayacağı merak edildi. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yetkililerle görüştü. Peki, Bu sene hac ve umre yapılacak mı? Diyanet 2022 Hac başvuruları ne zaman yapılacak? Hac kayıtları ve kuraları ne zaman? İşte merak edilenler!