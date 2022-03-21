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    • 22.03.2022 00:06
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    CHP'li Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırı!

    Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı CHP'li Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırıda bulunuldu. Hasan Fehmi Taş olaydan yara almadan kurtulurken silahlı sahıs Taş'ın sekreteri ve şoförü tarafından etkisiz hale getirildi.

    CHP’li başkana silahlı saldırı

    Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırıda bulunan kişi gözaltına alındı.

    İddiaya göre daha önce belediyede geçici işçi olarak çalışan ve süresi dolduktan sonra işten çıkartılan E.D. (32), silahla belediye binasına girdi.

    MAKAM ODASINA GİRMEYE ÇALIŞTI ATEŞ AÇTI
    İş talebi için Belediye Başkanı Taş'ın makam odasına girmek isteyen E.D'yi sekreteri ve şoförü durdurmaya çalıştı. O sırada silahını çıkartan E.D, ateş etmeye başladı.

    E.D'nin silahından çıkan kurşunların 4'ü sekreterliğe, 2'si ise makam odasına isabet etti.

    Olayda yaralanan olmazken E.D, Taş'ın sekreteri ve şoförü tarafından etkisiz hale getirildi.

    ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
    Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Belediye Başkanı Taş, sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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    Haberler Güncel CHP'li Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırı!
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