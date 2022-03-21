CHP'li Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırı!

Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırıda bulunan kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre daha önce belediyede geçici işçi olarak çalışan ve süresi dolduktan sonra işten çıkartılan E.D. (32), silahla belediye binasına girdi.

MAKAM ODASINA GİRMEYE ÇALIŞTI ATEŞ AÇTI

İş talebi için Belediye Başkanı Taş'ın makam odasına girmek isteyen E.D'yi sekreteri ve şoförü durdurmaya çalıştı. O sırada silahını çıkartan E.D, ateş etmeye başladı.