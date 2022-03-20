SON DAKİKA! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu! 1 milyar 260 milyon TL evde bakım yardımı hesaplarda

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti.

Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlattıkları evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanları desteklediklerini belirten Yanık, engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerini 'Bütünleşik Bakım Modeli' kapsamında gerçekleştirdiklerini kaydetti.

SON DAKİKA! 1 MİLYAR 260 MİLYON TL EVDE BAKIM YARDIMINI HESAPLARA YATIRDIK

Bakan Yanık, "Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşa 2 bin 354 TL evde bakım yardımı veriyoruz. Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 260 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.