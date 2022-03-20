15 Temmuz hain darbe girişiminin kahramanları konuştu: Köprüyü tank muharebesiyle ele geçirme planı yaptık



📌 02.30 gibi nizamiyeye vardık. Halk nizamiyenin önüne yığılmış, devamlı nizamiyedeki personele tazyik yapıyorlardı. Refai yarbay ve Tolga binbaşıyla oradaki Onur (Karan) ve Seçkin (Sönmez) üsteğmenlere ulaştık. O arkadaşların yardımıyla içeri girdik.

📌İçeride 80 tane normal tank, bir o kadar zırhlı muhabere aracı, Fırtına Obüsleri vardı. Oradaki iki tankı kışlanın içine doğru çevirdik. Fırtına Tankları yolu kapatıyordu, onları garajlarına gönderdik. ZMA'nın bir ve iki tanesini yine kışla içine çevirdik, herhangi bir ateş gelirse karşı koyabilmek için.