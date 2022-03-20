15 Temmuz hain darbe girişiminin kahramanları konuştu: Köprüyü tank muharebesiyle ele geçirme planı yaptık

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Maltepe'de bulunan 2. Zırhlı Tugay'daki darbecilerin eylemlerine ilişkin İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada komutanlar tanık olarak dinlendi. Maltepe'de bulunan İstanbul 2. Zırhlı Tugay'da darbeci tugay komutanı ve ekibini derdest eden komutanlardan emekli Tuğgeneral Hançeri Sayat, Zırhlı Tugay'ı kontrol altına aldıktan sonra Şehitler Köprüsü için harekete geçtiklerini anlattı.
Sabah'ta yer alan habere göre, O dönemde kurmay albay olarak görev yapan Sayat, gerekirse tank muharebesi yaparak köprüyü ele geçirmeyi planladıklarını anlatarak, "Darbeciler teslim olduğu için bu harekâta gerek kalmadı" dedi.
Sayat, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü Tuğgeneral Özkan Aydoğdu ve ekibine karşı yürüttükleri operasyonu özetle şöyle anlattı:
📌Tümen Kurmay Başkanı Erkan Olgay, Yarbay Refai Eciroğulları ve Binbaşı Tolga Kapucu ile telefonda görüştüm. Erkan paşaya, tugaya gitmek istediğimizi söyledik. O da 'Gidin ve tugayı kontrol altına alın' diye emir verdi.