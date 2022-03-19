Bakan Murat Kurum: 2035'te riskli alanlarda kentsel dönüşüme girmemiş tek bina kalmayacak





'BÖYLE BİR DERTLERİ YOK'

Bakan Kurum, muhalefeti de eleştirerek, "Onlara 'Türkiye'yi depremlere karşı nasıl hazırlayacaksınız?' diye sorun cevap alamazsınız. Biz bu güne kadar 3 milyon yeni yuva yapmışız. 12 milyon insanımızı ev sahibi yapmışız. Bunun dünyada eşi benzeri yok. Onlara soralım; 'Siz bunun üzerine koyacak mısınız? Kaç aileyi ev sahibi yapacaksınız?' Cevap alamazsınız. 'Sizin yeşil alan hedefiniz nedir?' Açık söylüyorum, yine cevap alamazsınız. 'Siz mülkiyet konusunda ne yapacaksınız?' diye sorun cevap alamazsınız. Çünkü böyle bir dertleri yok. 'Teröre karşı projeniz nedir? Kürt kardeşlerimizin yaşadığı şehirlere dair hedefleriniz nelerdir?' diye sorun, yine cevap alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un konuşmasının ardından kura çekilişi yapılarak hak sahiplerine evleri teslim edildi.

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