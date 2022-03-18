Çanakkale Köprüsü açılışı ne zaman? 1915 Çanakkale Köprüsü hangi illeri birbirine bağlar? Çanakkale Köprüsü açılış tarihi...

Çanakkale Köprüsü açılışı ne zaman? 1915 Çanakkale Köprüsü hangi illeri birbirine bağlar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nde sona gelindi ve açılış yapılacak tarih duyuruldu. Ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak olan yeni projenin güzergahı ve diğer tüm detayları haberimizde derledik.
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ AÇILIŞI NE ZAMAN?
18 Mart 2017'de temeli atılan "1915 Çanakkale Köprüsü" 18 Mart 2022 tarihinde açılacak.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, yarın Gelibolu Yarımadası'ndaki 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
Merak edilen köprü ücreti ile ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, geçiş ücretinin 15 Euro olacağını bildirdi.
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HANGİ İLLERİ BİRBİRİNE BAĞLAR?
1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan ve yaklaşık 5 km'lik 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 km'lik otoyolu ve 13 km'lik bağlantı yollarını kapsamaktadır. Çanakkale Köprüsü Avrupa yakasında Gelibolu ilçe merkezinin 10 km güneyindeki Sütlüce köyü ile Asya yakasında Lapseki ilçesini birbirine bağlayacak.
1915 Çanakkale Köprüsü; 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ve 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber toplam uzunluğu 4.608 metre olacak şekilde projelendirilerek inşa edilmektedir.
Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.