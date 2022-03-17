Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan NATO Karargahı'nda son dakika Ukrayna ve Montrö açıklaması





"ATEŞKESİN BİR AN ÖNCE SAĞLANMASI LAZIM"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Akar, Ukrayna'nın Mariupol kentinde camiye sığınan Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin soruya, "Orada alanda, arazide, yollarda münferit çatışmalar var. Dolayısıyla araçlarla tahliye sırasında bir münferit saldırı ihtimali nedeniyle 'Bunun için bekleyelim' diyorlar. Tahliye için taraflarla temaslarımız sürüyor. Bu konuda Sayın Dışişleri Bakanımız da temaslarını sürdürüyor. O da işin bir an önce hızlanması için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bu olay zaten Cumhurbaşkanımızın gündeminden hiçbir zaman düşmedi" yanıtını verdi.

Rusya'ya yeterince yaptırım uygulamadığı iddiasıyla Türkiye'ye gelen eleştirilere ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Yaptırımlara katılmıyoruz diye bir şey yok. Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulan yaptırımlar her ne ise Türkiye Cumhuriyeti onlarla alakalı üzerine düşeni yapıyor." diye konuştu.

Yaptırımların hedefinin, istenen sonuçların dikkatli planlanmasının önemine değinen Bakan Akar, şunları söyledi:

"Olayı büyütmek değil, sınırlamak gerekir. Ateşkesin bir an önce sağlanması lazım. Ateşkesin sağlanması ile birlikte siyasi, diplomatik görüşmelerin başlamasıyla bir an önce oraya istikrarın, barışın gelmesi lazım. Tabii bu arada şimdi bazıları tarafından aşırı sert, doğrudan birtakım uygulamalardan bahsediliyor. Böyle bir şey olsaydı Antalya Diplomasi Forumu olabilir miydi? Peki Antalya Diplomasi Forumu olmasaydı, böyle bir yumuşama olabilir miydi? Burada kazanç-kayıp dengesini iyi değerlendirmek lazım. Bu manada bizim 'Herhangi bir şekilde uygulamıyoruz' şeklinde bir tavrımız yok fakat teenni ile ihtiyatla ilerlemenin hem Ukrayna hem Rusya hem de bölge için daha uygun olacağını değerlendiriyor ve bunu telkin ediyoruz. Bu manada yaptığımız çalışmalarla çözüme önemli katkılar sağladığımızı değerlendiriyoruz. Yapılan çalışmalar da taraflı, tarafsız bütün ülkelerce takdirle karşılanıyor."

"DENGELİ VE SICAK İLİŞKİLER"

Ukrayna'nın, sürecin başından beri özellikle NATO ülkelerinden belli talepleri olduğu, Türkiye'nin de özellikle insani yardım konusuna odaklandığı belirtilerek, "Ukrayna'nın taleplerine yönelik adımlarımız olacak mı" sorusu üzerine Bakan Akar, Türkiye'nin Rusya ile münasebetinden dolayı bu konuda son derece dikkatli ve hassas davrandığını belirtti.

Bakan Akar, Ukrayna'daki gelişmelerin başından itibaren Türkiye'nin hem siyasi sürece hem de insani yardım faaliyetlerine destek sağladığını hatırlatarak, "Münasebetlerimizi gayet dengeli ve sıcak şekilde tutuyoruz. Dengeli şekilde, yapılması gerekenler neyse elimizden geldiğince bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan ile Türkiye ilişkilerindeki son duruma yönelik soruyu da Akar, "Samimi, açık, dürüstçe ve şeffaf şekilde konuşmalarımızı görüşmelerimizi yapıyoruz" diye yanıtladı.