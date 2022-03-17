Evde pratik ve lezzetli kandil simidi tarifi! Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi malzemeleri, püf noktaları...

Bugün mübarek üç aylar içerisinde yer alan Berat Kandili idrak ediliyor ve mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi yapılışı araştırmaları yoğunlaşmaya başladı. Kandil günlerinin vazgeçilmez lezzetini hazır almayıp evde denemek ve sevdiklerine sunmak isteyenler kolayca hazırlanabilen tarifleri öğrenmek istiyor. Evde pratik, çıtır çıtır kandil simidi tarifi! Kandil simidi malzemeleri, püf noktaları haberimizin içeriğinde yer alıyor.
EVDE PRATİK VE LEZZETLİ KANDİLİ SİMİDİ NASIL YAPILIR?
KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPSİZ
Malzemeler:
1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1. 5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram margarin
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için;
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu