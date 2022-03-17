Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi. “Savaşın bitmesi için diplomatik çabalar hızlandırılmalı” dedi. İşte tüm detaylar...

    Türkiye’yi kurtardık

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 376 şehit yakını ve gaziye verilen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:
    Terörle mücadelede çektiğimiz onca çilenin, verdiğimiz mücadelenin neticelerini almaya başladık.
    Bir dönem çakalların gezdiği dağlarda bugün artık kınalı kuzular geziyor.
    Dünya harp tarihini yeniden yazan yerli ve milli İHA'larımızla Irak'taki, Suriye'deki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz.
    Terörle mücadele ederek Türkiye'nin geleceğini kurtardık.
    Yarınlarımız bugünümüzden çok daha parlak huzurlu olacaktır.
    21. Yüzyıl'a Türkiye damgasını vuracaktır.
    Bu kutlu yürüyüşü engellemek için milletimizin birliğine, beraberliğine kast edenler hezimete uğrayacak.



    ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ
    BaşkanErdoğan, Ukrayna lideri Zelenski'ye süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tarihi rivayet hayat buldu
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü
        SON DAKİKA