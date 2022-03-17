Başkan Recep Tayyip Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 376 şehit yakını ve gaziye verilen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:

Terörle mücadelede çektiğimiz onca çilenin, verdiğimiz mücadelenin neticelerini almaya başladık.

Bir dönem çakalların gezdiği dağlarda bugün artık kınalı kuzular geziyor.

Dünya harp tarihini yeniden yazan yerli ve milli İHA'larımızla Irak'taki, Suriye'deki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz.

Terörle mücadele ederek Türkiye'nin geleceğini kurtardık.

Yarınlarımız bugünümüzden çok daha parlak huzurlu olacaktır.

21. Yüzyıl'a Türkiye damgasını vuracaktır.

Bu kutlu yürüyüşü engellemek için milletimizin birliğine, beraberliğine kast edenler hezimete uğrayacak.