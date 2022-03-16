Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’deki NATO Karargahı'nda! Masada Ukrayna var

Buradaki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını belirtti. Akar, farklı faktörler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini ifade ederek çalışmaların daha büyük hassasiyetle devam etmesinin önemini vurguladı.