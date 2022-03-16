Son dakika: HDPPKK’lı eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'in evine polis ekiplerince sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.







Polis ekiplerince evinde arama yapılan Buluttekin, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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