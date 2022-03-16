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    • Güncel
    • 16.03.2022 09:49
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    • 16.03.2022 09:49
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    Son dakika: HDPPKK’lı eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

    Son dakika haberi... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, HDP’li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, sabah saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

    HDP’li eski başkan gözaltında

    Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'in evine polis ekiplerince sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.



    Polis ekiplerince evinde arama yapılan Buluttekin, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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    Haberler Güncel Son dakika: HDPPKK’lı eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
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