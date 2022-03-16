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    • Güncel
    • 16.03.2022 10:49
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    • 16.03.2022 10:49
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    Son dakika: FETÖ’nün güncel kamu yapılanmasında 5 tutuklama! 3 kişi itirafçı oldu

    Kamu kurumlarında; 7'si görevde, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 1'i ihraç 9 kamu görevlisi '5 müfettiş, 2 iç denetçi, 1 uzman, 1 müdür yardımcısı' ile 1'i özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti. Son dakika haberine göre FETÖ’nün güncel kamu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklanırken 3 kişi ise itirafçı oldu.

    FETÖ’nün kamu yapılanmasına darbe

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu yapılanmasına yönelik olarak Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, etkin pişmanlık kapsamında savunması alınan diğer şüphelilerin dijital materyallerine ait inceleme raporları ile beyanları ve ardışık aranma kayıtlarına göre örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları anlaşılan çeşitli kamu kurumlarında; 7'si görevde, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 1'i ihraç 9 kamu görevlisi '5 müfettiş, 2 iç denetçi, 1 uzman, 1 müdür yardımcısı' ile 1'i özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.

    5 KİŞİ TUTUKLANDI
    Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Güncel kamu yapılanması kapsamında 5 kişi tutuklanırken, 3 kişiye etkin pişmanlık nedeniyle adli kontrol, 1 kişiye ev hapsi ile 1 kişiye de adli kontrol tedbiri uygulandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ’nün güncel kamu yapılanmasında 5 tutuklama! 3 kişi itirafçı oldu
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