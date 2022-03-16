Son dakika: FETÖ’nün güncel kamu yapılanmasında 5 tutuklama! 3 kişi itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu yapılanmasına yönelik olarak Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, etkin pişmanlık kapsamında savunması alınan diğer şüphelilerin dijital materyallerine ait inceleme raporları ile beyanları ve ardışık aranma kayıtlarına göre örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları anlaşılan çeşitli kamu kurumlarında; 7'si görevde, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 1'i ihraç 9 kamu görevlisi '5 müfettiş, 2 iç denetçi, 1 uzman, 1 müdür yardımcısı' ile 1'i özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Güncel kamu yapılanması kapsamında 5 kişi tutuklanırken, 3 kişiye etkin pişmanlık nedeniyle adli kontrol, 1 kişiye ev hapsi ile 1 kişiye de adli kontrol tedbiri uygulandı.