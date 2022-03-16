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    • 17.03.2022 09:06
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    Sabah ezanı saat kaçta okunur? 17 Mart iftar vakti ne zaman? 17 Mart Perşembe Diyanet imsak ve iftar saatleri! Berat Kandili'nde oruç...

    17 Mart sahur ve iftar vakitleri gündemde yer alıyor. Berat Kandili bu yıl 17 Mart Perşembe gününe denk geliyor. İslam alemi tarafından önemli günlerden biri olarak bilinen Berat Kandili'nde bir çok kişi oruç tutmak istiyor. 81 ildeki vatandaşlar oruç tutmak için sahur vakti için bekleyişe geçti. Peki 17 Mart sahur vakti ne zaman? Sabah ezanı saat kaçta okunur? İşte 17 Mart Perşembe Diyanet imsak ve iftar saatleri...

    17 Mart sahur vakti ne zaman?

    Berat Kandili orucu tutmak isteyen vatandaşlar 17 Mart sahur ve iftar saatlerilerini merak ediyor. Üç ayların üçüncü kandili olan Beraat Kandili Şaban ayının 14. gecesini 15. gecesine bağlayan gece idrak edilecek. Beraat Kandilini oruçlu geçirmek isteyenler ezan saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ezan vakitlerini yayımladı. Peki; 17 Mart sahur vakti ne zaman? Sabah ezanı saat kaçta okunur? İşte 17 Mart Perşembe Diyanet imsak ve iftar saatleri...

    17 MART PERŞEMBE İMSAK VAKTİ (SAHUR VAKTİ) NE ZAMAN?

    Diyanet'in sitesinde yer alan bilgiye göre 17 Mart 2022 Perşembe günü İstanbul'da imsak vakti 05:43'tür.

    17 MART PERŞEMBE İFTAR (AKŞAM NAMAZI) SAAT KAÇTA?

    7 Mart 2022 Perşembe günü İstanbul'da akşam ezanı 19:18'de okunacak.

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    BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi.

    "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

        BERAT KANDİLİ ORUCU NİYETİ NASIL GETİRİLİR?

        Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

        Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.

        Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

        Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.

        BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ ve SEVABI

        Necmettin Nursaçan Peygamberimizin, "Berat gecesinde namaz kılın, gündüzünde ise oruç tutun" dediğini, böylece oruç tutmanın sevap olduğunu belirtti. Necmettin Nursaçan, Berat Kandilinde, kötü huylardan vazgeçmek için, millet için, İslam dünyası ve bütün insanlık için dua edilmesi gerektiğini söyledi.

        BERAT KANDİLİ'NDE NE OLMUŞTUR?

        Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

        Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

        "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur.

        Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

        -Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

        -Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

        -Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

        -Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâ'ya arz olunur.

        Peygamberimiz, 'Allah Teâlâ Şabanın 15.gecesinde (bu gecede) dünya semasına iner, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar.' buyurmuştur.
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        Haberler Güncel Sabah ezanı saat kaçta okunur? 17 Mart iftar vakti ne zaman? 17 Mart Perşembe Diyanet imsak ve iftar saatleri! Berat Kandili'nde oruç...
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