Sabah ezanı saat kaçta okunur? 17 Mart iftar vakti ne zaman? 17 Mart Perşembe Diyanet imsak ve iftar saatleri! Berat Kandili'nde oruç...

Berat Kandili orucu tutmak isteyen vatandaşlar 17 Mart sahur ve iftar saatlerilerini merak ediyor. Üç ayların üçüncü kandili olan Beraat Kandili Şaban ayının 14. gecesini 15. gecesine bağlayan gece idrak edilecek. Beraat Kandilini oruçlu geçirmek isteyenler ezan saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ezan vakitlerini yayımladı. Peki; 17 Mart sahur vakti ne zaman? Sabah ezanı saat kaçta okunur? İşte 17 Mart Perşembe Diyanet imsak ve iftar saatleri...
17 MART PERŞEMBE İMSAK VAKTİ (SAHUR VAKTİ) NE ZAMAN?
Diyanet'in sitesinde yer alan bilgiye göre 17 Mart 2022 Perşembe günü İstanbul'da imsak vakti 05:43'tür.
17 MART PERŞEMBE İFTAR (AKŞAM NAMAZI) SAAT KAÇTA?
7 Mart 2022 Perşembe günü İstanbul'da akşam ezanı 19:18'de okunacak.
👉81 İLDEKİ EZAN SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi.
"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."