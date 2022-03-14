Zonguldak-Kilimli arasındaki seyahat süresi 40 dakikadan 5 dakikaya indi! Yıllık toplam 155,2 milyon TL tasarruf elde edilecek

"40 dakikada geçilen güzergah 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indirildi. Zonguldak-Kilimli kesimi ile zamandan 135 milyon lira, akaryakıttan 20,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 155,2 milyon lira tasarruf elde edilecek, karbon salınımı 4225 ton azaltılacak. Ayrıca projenin tamamının hizmete sunulmasıyla Filyos Limanı'na yüksek standartlı erişim imkanı tesis edilecek. Batı Karadeniz Sahil Yolu projesinin önemli bir bölümünü oluşturan güzergah ile Sinop, Bartın ve Zonguldak illerinin Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a ulaşım kolaylaşacak."

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