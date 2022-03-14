Zonguldak-Kilimli arasındaki seyahat süresi 40 dakikadan 5 dakikaya indi! Yıllık toplam 155,2 milyon TL tasarruf elde edilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin önemli sanayi tesislerinin yer aldığı Zonguldak'ın, kara, deniz, demir yolu ulaşım modlarını buluşturan Batı Karadeniz'in ihracat kapısı konumunda bulunduğu belirtildi.
Şehrin, bölgeyi İç Anadolu ve Marmara'ya bağlaması bakımından stratejik öneme sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, bölgede doğu-batı yönünde ulaşım sağlayan Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yolunun aynı zamanda uluslararası ulaşım akslarındaki Karadeniz Sahil Yolu'nun da bir bölümünü oluşturduğu vurgulandı.
Açıklamada, yolun Zonguldak ile Kilimli, Hisarönü, Saltukova ilçe ve beldelerinin bağlandığı sahil şeridinde yoğun nüfuslu yerleşimler, sanayi tesisleri, Filyos Serbest Bölgesi yer alırken güzergahtaki trafiğin düzenlenmesinin önem arz ettiği kaydedildi.
YOL 4,5 KİLOMETRE KISALDI
11. Kalkınma Planı kapsamında Filyos Limanı'na da ulaşım sağlayacak şekilde projelendirilen 34 kilometre uzunluğundaki Zonguldak-Kilimli yolunun 6,5 kilometrelik kesiminin, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlanarak hizmete sunulduğu belirtilen açıklamada, "Açılışı yapılan kesimde tamamı çift tüplü inşa edilen 1546 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, 337 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, 237 metre Uzunkum Tüneli ve 382 metre Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2502 metre tünel imalatı ile toplam uzunlukları 457 metre olan Karaelmas-1 ve Uzunkum Köprülü kavşakları bulunuyor." ifadelerine yer verildi.