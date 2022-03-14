Rusya-Ukrayna savaşında bomba iddia! Ölü askerler oraya gönderiliyor! Doktorlar anlaşma imzalıyor

Ukrayna'daki acımasız savaş sürerken ölü Rus askerlerinin cansız bedenleri Belarus'taki hastanelerde tutuluyor.
İddia Özgür Avrupa Radyosu'na (RFE) ait. RFE'ye göre, bu hastanelerde göre alan doktorlar ve diğer sağlık personeli ile gizlilik anlaşmaları imzalandı ve gördüklerini anlatmaları durumunda işlerini kaybedecekleri söylendi.
RFE'nin konuştuğu bir görgü tanığı şunları söyledi;
'Ceset sayısı inanılmaz derecede fazlaydı. Mozyt istasyonundaki insanlar trene bindirilen cesetlerin sayısı karşısında şoke oldular.'
Rusya'nın bu yöntemi ölü sayısını bir süreliğine de olsa düşük tutmak için uyguladığı öne sürülüyor. Daha önce Ukraynalı yetkililerin de benzer iddiaları olmuş ancak, bu iddiaları kanıtlayacak yeterli delil sunulamamıştı.