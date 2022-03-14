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    • 14.03.2022 09:23
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    Rusya-Ukrayna savaşında bomba iddia! Ölü askerler oraya gönderiliyor! Doktorlar anlaşma imzalıyor

    Rusya-Ukrayna savaşı 19. gününde devam ederken sünyayı sarsan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Savaşta ölen Rus askerlerinin Belarus'ta tutulduğu ve buradaki doktorlara gizlilik anlaşmaları imzalatıldığı iddia edildi. Rusya'nın bu yöntemi ölü sayısını bir süreliğine de olsa düşük tutmak için uyguladığı öne sürülüyor.

    Ölü askerler oraya gönderiliyor! Doktorlar anlaşma imzalıyor

    Ukrayna'daki acımasız savaş sürerken ölü Rus askerlerinin cansız bedenleri Belarus'taki hastanelerde tutuluyor.

    İddia Özgür Avrupa Radyosu'na (RFE) ait. RFE'ye göre, bu hastanelerde göre alan doktorlar ve diğer sağlık personeli ile gizlilik anlaşmaları imzalandı ve gördüklerini anlatmaları durumunda işlerini kaybedecekleri söylendi.

    RFE'nin konuştuğu bir görgü tanığı şunları söyledi;

    'Ceset sayısı inanılmaz derecede fazlaydı. Mozyt istasyonundaki insanlar trene bindirilen cesetlerin sayısı karşısında şoke oldular.'

    Rusya'nın bu yöntemi ölü sayısını bir süreliğine de olsa düşük tutmak için uyguladığı öne sürülüyor. Daha önce Ukraynalı yetkililerin de benzer iddiaları olmuş ancak, bu iddiaları kanıtlayacak yeterli delil sunulamamıştı.

        Batı istihbaratı, Putin'in ordusunun direnişin gücü karşısında şaşkına döndüğünü söylüyor.

        "ÇOK KÖTÜ"

        Eski İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri komutanı Edward Stringer, Sky News'e işgalciler için işlerin 'çok kötü' gittiğini söyledi.

        Stringer, açıklamasında 'Üç generaliniz öldürüldüyse ve sadece 500 asker kaybettiğinizi iddia ediyorsanız, böyle bir şey mümkün değil' ifadelerine yer verdi.

        ABD istihbarat teşkilatı CIA Direktörü Burns geçtiğimiz hafta Rusya'nın Ukrayna'daki kayıplarını açıklamıştı. Burns işgal girişiminin 13. gününde, Rusya'nın askeri zayiatın 2 ila 4 bin arasında olduğunu belirtmişti. Ukrayna'ya göre ise bu sayı 10 binin üzerinde.
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