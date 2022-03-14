Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna diplomasisi! Lavrov ve Kuleba ile peş peşe görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

BİR GÖRÜŞME DE LAVROV'LA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Lavrov, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.