Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.03.2022 20:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2022 22:37
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna diplomasisi! Lavrov ve Kuleba ile peş peşe görüştü

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş devam ederken Türkiye diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Türkiye’den Ukrayna teması

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan, görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

    BİR GÖRÜŞME DE LAVROV'LA
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Lavrov, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Galatasaray, Beşiktaş’ı 2-1 yendi
    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna diplomasisi! Lavrov ve Kuleba ile peş peşe görüştü
        SON DAKİKA