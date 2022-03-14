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    • 14.03.2022 09:24
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    14 Mart Tıp Bayramı resmi tatil mi? 👩‍🔬Bugün doktorlar izinli mi, randevular iptal mi edildi? Bugün doktorlar çalışıyor mu?

    Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Her sene 14 Mart günü ve haftası boyunca bu özel günde koronavirüs dönemindeki mücadeleleri ile büyük bir emek harcayan sağlıkçılarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. Doktorların bu önemli günde çalışma saatleri ve izinli olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Peki, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlar izinli mi? 14 Mart Tıp Bayramı tatil mi? Bugün doktorlar çalışıyor mu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    14 Mart Tıp Bayramı resmi tatil mi? Bugün doktorlar çalışıyor mu?

    14 Mart Tıp Bayramı hakkında araştırmalar hız kazandı. Özellikle yaşadığımız koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının değeri daha da anlaşılıyor ve emekleri oldukça kıymetli. Bu özel günde hastaneye gidecekler ve randevusu olanlar doktorların çalışıp çalışmadığını merak edip araştırmaya başladı. Peki, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlar izinli mi? 14 Mart Tıp Bayramı tatil mi? Bugün doktorlar çalışıyor mu? İşte merak edilenler!

    14 MART TIP BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

    14 Mart Tıp Bayramı'nın ilk kutlaması 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşti. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

    14 MART TIP BAYRAMI TATİL Mİ?

    14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlar hastanelerde görevleri başındadır. Doktorlar için bugün resmi tatil değildir. Ancak 14 Mart günü sadece bazı tıp fakülteleri tatil kararı alabilir.

        EN GÜZEL VE ANLAMLI 14 MART TIP BAYRAMI MESAJLARI

        Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin 14 mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

        Tıp mensuplarının Tıp Bayramını en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.

        Büyük bir fedakârlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.

        Ülkemizin her köşesinde, İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan Tüm Sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı" kutlu olsun.

        İnsanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen Tüm Sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı" kutlu olsun.

        Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin 14 mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

        Tıp mensuplarının Tıp Bayramını en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.

        Beni Türk hekimlerine emanet edin. (Mustafa Kemal Atatürk) 14 mart tıp bayramınız kutlu olsun.

        Tıp bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.

        Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin 14 mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

        Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.

        Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılmasıiçin fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlarım.

        Büyük bir fedakârlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.
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        Haberler Güncel 14 Mart Tıp Bayramı resmi tatil mi? 👩‍🔬Bugün doktorlar izinli mi, randevular iptal mi edildi? Bugün doktorlar çalışıyor mu?
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