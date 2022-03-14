14 Mart Tıp Bayramı resmi tatil mi? 👩‍🔬Bugün doktorlar izinli mi, randevular iptal mi edildi? Bugün doktorlar çalışıyor mu?

14 Mart Tıp Bayramı hakkında araştırmalar hız kazandı. Özellikle yaşadığımız koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının değeri daha da anlaşılıyor ve emekleri oldukça kıymetli. Bu özel günde hastaneye gidecekler ve randevusu olanlar doktorların çalışıp çalışmadığını merak edip araştırmaya başladı. Peki, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlar izinli mi? 14 Mart Tıp Bayramı tatil mi? Bugün doktorlar çalışıyor mu? İşte merak edilenler!
14 MART TIP BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?
14 Mart Tıp Bayramı'nın ilk kutlaması 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşti. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.
14 MART TIP BAYRAMI TATİL Mİ?
14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlar hastanelerde görevleri başındadır. Doktorlar için bugün resmi tatil değildir. Ancak 14 Mart günü sadece bazı tıp fakülteleri tatil kararı alabilir.