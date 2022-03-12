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    • Güncel
    • 12.03.2022 18:24
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    • 12.03.2022 18:38
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    Bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

    Zehir tacirlerine ağır bir darbe vuruldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR'da 1 Ton 18 Kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçiridiğini duyurdu. Muş, ele geçirilen miktarın ülkemizde bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu açıkladı.

    Zehir tacirlerine ağır darbe!

    Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar sürerken zehir şebekesine ağır bir darbe vuruldu.

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR'da 1 Ton 18 Kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçiridiğini duyurdu.

    "BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK MİKTAR"
    Muş Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR'da 1 Ton 18 Kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum."

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    Haberler Güncel Bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
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