AÖL 3. dönem sınav - kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? AÖL açık öğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınavları sona erdi. Öğrenciler merakla Açık Lise sınav sonuçları hakkında araştırmalara başladı. Konuyla ilgili açıklama bekleyen öğrenciler, sonuçları "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adresinden sorgulanabilecek. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL açık lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilenler!
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmazken, 20 Mart'a kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlar "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adresinden sorgulanabilecek.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.