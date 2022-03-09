Kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den verilen ceza onandı

FETÖ ELEBAŞININ TALİMATIYLA YARSAV'I ELE GEÇİRDİLER

Arslan ve örgüt mensubu yargıçlarla ilgili davalarda, YARSAV'A, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla örgüt mensubu hakim ve savcıların üye olmalarının sağlandığı belirtilmişti. Özellikle 2015'ten sonra Türkiye ile ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde olumsuz algı oluşturulması için derneğin kullanıldığı ortaya çıkmıştı.