Kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den verilen ceza onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince 18 Ocak 2019'da karara bağlanan dosyanın temyiz incelemesini tamamladı. Daire, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan'a, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını oy birliğiyle onadı.
Dairenin kararında, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, ispat bakımından ise değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.
Delillerin hukuken geçerli olduğu, sanığa yönelik ceza artırımının yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, yerel mahkemenin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi.