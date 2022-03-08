Yeni kurulan muhalefet partisinde seks kasedi kavgası: "Senin de kasetlerini patlatmazsam ben de adam değilim"

Barış Pehlivan, partideki kavgaya ilişkin şunları yazdı:

"Kendisini muhalefet cephesinde konumlandırmış yeni kurulan bir parti...O partinin kurmaylarının toplantısı... İki genel başkan yardımcısı yumruk yumruğa birbirine giriyor. Ve biri diğerini herkesin önünde böyle tehdit ediyor. O anlara tanık kimse sesini çıkarmıyor. Bir değil, iki değil, üç değil... Kurucularından genel başkan yardımcılarına kadar o partinin ağır topları üst üste istifa ediyor.

Neden? Parti yönetimine sorsanız "Beklediğimiz gelişmeler, bir klikti onlar, ayıklandılar" diyor. İstifa edenlerin bazılarına kulak kabarttığınızda ise insanın tüylerini ürperten iddialarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Hangi birini yazayım? Bir üst düzey yönetici, partideki tüm görevlerinden sessiz sedasız ayrıldı. Konuşulan o ki istifaya giden yolda çok kirli bir tezgâh vardı. Zira başka partiden bir siyasetçiyle ilişkisi olduğu dedikodusu parti içinde yayılmıştı. Bu duruma karşı destek beklerken, o kişi, genel başkanından "Senin cinsel içerikli yazışmaların ve kasetin var mı?" diye telefon alacaktı.

Devam edeyim... Partinin genel başkan yardımcılarının odalarına takılan bir duvar saati düşünün... Kötü bir malzemeden yapılan, üzerinde Atatürk çiziminin ve parti logosunun olduğu ay yıldızlı bir saat... Ancak asıl işlevi farklı mıydı? Parti içinde endişe öyle bir boyuta gelmişti ki o saatlerin içinde "böcek" diye tabir edilen dinleme cihazı olduğunu düşünenler vardı.