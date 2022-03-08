İstanbul'da kaçakçı çetelere suçüstü! 15 milyonluk 4 baskına 32 gözaltı

Kaçakçılara yönelik peş peşe seri operasyonları İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İmal ettikleri kaçak tütün ve kaçak sigaraları satarak piyasaya sürmeye hazırlanan 22 kişilik bir çete imalat esnasında suçüstü çökertildi.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 12 ton 656 kilo 600 gram kıyılmış kaçak tütün ve beş bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak puro satışı yapan dört kişi de altı bin 886 adet gümrük kaçağı puro ile suçüstü yakalandı.

ADRESLERİN TAMAMI MERDİVEN ALTI...

İnsan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde ve "Merdiven Altı" olarak adlandırılan adreslerde; sağlıksız ortamlarda üretilen sahte parfümlerin imalatının ve satışının yapıldığı üç adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda da üç şüpheli yine suçüstü yakalandı.

Piyasa değeri yaklaşık 7.5 milyon lira olan 13 bin 402 adet sahte parfüm, piyasaya sürülmek üzere hazır hale getirilmiş halde ele geçirildi. Bir diğer operasyonda ise kaçak malzemelerle imal edilmiş sahte botoks ve sahte dolgu malzemeleri ele geçirildi. Üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Peş peşe yapılan seri operasyonlarda ele geçirilen ve el konulan kaçak ürünlerin piyasa değerinin toplamda 15 milyon lira olduğu ifade edildi.