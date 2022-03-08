İstanbul kar uyarısı | İstanbul'a 1987 yılı kar yağışı geliyor! İstanbul Valiliği kar tedbirlerini açıkladı

UÇAK SEFERLERİ AZALTILABİLİR

Ocak ayıdaki kar yağışında aksaklıkların yaşandığı bölgelerde bulunan AVM'lerle ve diğer sosyal tesislerle de temasa geçilerek hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için çalışmalar simülasyonlarla anlatıldı. Toplantıda ayrıca özel araçların trafiğe çıkmaması için vatandaşlara çağrı yapılacağı ayrıca Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin azaltılması seçenekleri başta olmak üzere çok sayıda tedbir masaya yatırıldığı öğrenildi.

'HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI'

İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar yapıldığını belirten Vali Yerlikaya, ''Valiliğimiz koordinasyonunda idari tedbirlerin tümü alacağız ve bu kararları şehrimizle paylaşacağız. Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için karla mücadele hazırlıklarımızı yaptık. Güvenlik güçlerimiz kendi bölgelerinde hazırlıklarını yaptılar" dedi.