İstanbul kar uyarısı | İstanbul'a 1987 yılı kar yağışı geliyor! İstanbul Valiliği kar tedbirlerini açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirilerek; İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirler değerlendirildi.
İstanbul'da beklenen karla ilgili olarak İstanbul Vali Ali Yerlikaya'nın başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde toplantı yapıldı. Toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.Karla mücadele yapılacak eylem planı çıkarıldı.
Bu kapsamda Tırların açıklanacak takvimden 12 saat önce İstanbul'a girişi yasaklanacak. Kar yağışının özellikle İstanbul Havalimanı- Odayeri- Başakşehir- Hadımköy başta olmak üzere Avrupa Yakası'nın kuzey kısımlarında yaşanacağı hesaba katılarak yol üzerinde bulunan benzin istasyonlarıyla temasa geçildi. Ayrıca Kızılay'la iletişim kurularak 90 tane noktaya sıcak çorba başta olmak üzere yiyecek ve içecek yardımları organize edildi. Özellikle havalimanı bölgesindeki otoyol işletmecileriyle temasa geçilerek onların da alacağı önlemler konuşuldu.
UÇAK SEFERLERİ AZALTILABİLİR
Ocak ayıdaki kar yağışında aksaklıkların yaşandığı bölgelerde bulunan AVM'lerle ve diğer sosyal tesislerle de temasa geçilerek hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için çalışmalar simülasyonlarla anlatıldı. Toplantıda ayrıca özel araçların trafiğe çıkmaması için vatandaşlara çağrı yapılacağı ayrıca Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin azaltılması seçenekleri başta olmak üzere çok sayıda tedbir masaya yatırıldığı öğrenildi.
'HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI'
İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar yapıldığını belirten Vali Yerlikaya, ''Valiliğimiz koordinasyonunda idari tedbirlerin tümü alacağız ve bu kararları şehrimizle paylaşacağız. Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için karla mücadele hazırlıklarımızı yaptık. Güvenlik güçlerimiz kendi bölgelerinde hazırlıklarını yaptılar" dedi.