Evde en kolay Ayçiçek yağı yapımı tarifi! Evde Ayçiçek yağı nasıl yapılır? Ayçiçek yağı faydaları nelerdir? İşte en pratik tarif…

Evde ayçiçek yağı yapımı hakkında araştırmalar hız kazandı. Ayçiçeği bitkisinin tohumlarından elde edilen ayçiçek yağı, hafif bir tadı olan açık renkli bir bitkisel yağdır. Doymuş yağ oranı çok düşüktür ve çoklu doymamış yağ bakımında da zengindir. Vatandaşlar evde ayçiçek yağı nasıl yapılır sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte evde yapabileceğiniz en kolay ayçiçek yağı yapımı tarifi!
EVDE AYÇİÇEĞİ YAĞI NASIL YAPILIR?
Hafifçe tadı, açık bir renge haiz olan ayçiçek yağı, ayçiçeği bitkisinin tohumlarından elde edilir.
İlk olarak ayçiçek bitkisi pişirilerek aslı alınır ve sonrasında prenslenerek yağı çıkartılır. Sonrasında çıkan yağ 48 değişik bezden süzülerek yağ oluşturulur.
Gerekli malzemeler
35 kilo ayçiçek tohumu
35 kilo ayçiçek tohumunu 5 dakika süresince karıştırılarak tohumlar kavrulur. Sonrasında soyulmuş ve öğütülmüş çekirdeklerden prenslenerek yağ elde edilir. Sonrasında parçacıklardan kurtulmak için süzme arıtma süreci yapılır.
3 kilo çekirdekten 1 litre yağ çıkabilmektedir.
AYÇİÇEK YAĞI NEDİR?
Ayçiçeği bitkisinin çekirdeklerinden yani tohumlarından elde edilen ayçiçek yağı, hafif bir tadı olan açık renkli bir bitkisel yağdır. Bol miktarda doymamış yağ asitlerini yapısında bulundurur ve çoğunlukla besin amaçlı kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra ilaç sanayisinde ve biyodizel yapımında da kullanılmaktadır. Dünyada en çok üretilen dört bitkisel yağdan bir tanesi ayçiçek yağıdır.