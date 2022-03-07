Evde en kolay Ayçiçek yağı yapımı tarifi! Evde Ayçiçek yağı nasıl yapılır? Ayçiçek yağı faydaları nelerdir? İşte en pratik tarif…

AYÇİÇEK YAĞI NASIL YAPILIR VE ELDE EDİLİR?

Ayçiçek yağı elde edebilmek için öncelikle olgunlaşmış ayçiçeği bitkisinin tohumları toplanır. Bu tohumlar soyularak öğütülür. Ardından pek çok bitkisel yağ üretme yöntemi olan soğuk presleme kullanılır. Bu şekilde soyulmuş ve öğütülmüş tohumlardan yağ elde edilir. Bunun yanı sıra büyük fabrikalarda genellikle sıcak presleme işlemi uygulanmaktadır ve bu işlemin kullanıldığı yerlerde istenmeyen parçacıkları yağdan temizlemek amacıyla ekstra arıtma işlemleri uygulanır.

Satışa sunulmadan önce üretilen yağlar depolanmaktadır. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı şartlar vardır. Bitkisel yağlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmayacak biçimde ve 20 °C'in altındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır. Bu şartlar sağlandığı takdirde ayçiçek yağı en fazla on iki ay boyunca bozulmadan depolanabilir.