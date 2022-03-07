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    • 08.03.2022 12:31
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    • 08.03.2022 12:33
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    Evde en kolay Ayçiçek yağı yapımı tarifi! Evde Ayçiçek yağı nasıl yapılır? Ayçiçek yağı faydaları nelerdir? İşte en pratik tarif…

    Ayçiçek yağı elde edebilmek için olgunlaşmış ayçiçeği bitkisinin tohumları toplanıyor. Bu tohumlar soyularak öğütülüyor. Ardından pek çok bitkisel yağ üretme yöntemi olan soğuk presleme kullanılıyor. Evde de gerekli malzemeleri elde ederek ayçiçek yağı yapabilirsiniz. Arama motorlarında 'evde ayçiçek yağı nasıl yapılır' sorusunu merak edenler için haberimizde en kolay tarife yer verdik. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Evde Ayçiçek yağı nasıl yapılır?

    Evde ayçiçek yağı yapımı hakkında araştırmalar hız kazandı. Ayçiçeği bitkisinin tohumlarından elde edilen ayçiçek yağı, hafif bir tadı olan açık renkli bir bitkisel yağdır. Doymuş yağ oranı çok düşüktür ve çoklu doymamış yağ bakımında da zengindir. Vatandaşlar evde ayçiçek yağı nasıl yapılır sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte evde yapabileceğiniz en kolay ayçiçek yağı yapımı tarifi!

    EVDE AYÇİÇEĞİ YAĞI NASIL YAPILIR?

    Hafifçe tadı, açık bir renge haiz olan ayçiçek yağı, ayçiçeği bitkisinin tohumlarından elde edilir.

    İlk olarak ayçiçek bitkisi pişirilerek aslı alınır ve sonrasında prenslenerek yağı çıkartılır. Sonrasında çıkan yağ 48 değişik bezden süzülerek yağ oluşturulur.

    Gerekli malzemeler

    35 kilo ayçiçek tohumu

    35 kilo ayçiçek tohumunu 5 dakika süresince karıştırılarak tohumlar kavrulur. Sonrasında soyulmuş ve öğütülmüş çekirdeklerden prenslenerek yağ elde edilir. Sonrasında parçacıklardan kurtulmak için süzme arıtma süreci yapılır.

    3 kilo çekirdekten 1 litre yağ çıkabilmektedir.

    AYÇİÇEK YAĞI NEDİR?

    Ayçiçeği bitkisinin çekirdeklerinden yani tohumlarından elde edilen ayçiçek yağı, hafif bir tadı olan açık renkli bir bitkisel yağdır. Bol miktarda doymamış yağ asitlerini yapısında bulundurur ve çoğunlukla besin amaçlı kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra ilaç sanayisinde ve biyodizel yapımında da kullanılmaktadır. Dünyada en çok üretilen dört bitkisel yağdan bir tanesi ayçiçek yağıdır.

        AYÇİÇEK YAĞI NASIL YAPILIR VE ELDE EDİLİR?

        Ayçiçek yağı elde edebilmek için öncelikle olgunlaşmış ayçiçeği bitkisinin tohumları toplanır. Bu tohumlar soyularak öğütülür. Ardından pek çok bitkisel yağ üretme yöntemi olan soğuk presleme kullanılır. Bu şekilde soyulmuş ve öğütülmüş tohumlardan yağ elde edilir. Bunun yanı sıra büyük fabrikalarda genellikle sıcak presleme işlemi uygulanmaktadır ve bu işlemin kullanıldığı yerlerde istenmeyen parçacıkları yağdan temizlemek amacıyla ekstra arıtma işlemleri uygulanır.

        Satışa sunulmadan önce üretilen yağlar depolanmaktadır. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı şartlar vardır. Bitkisel yağlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmayacak biçimde ve 20 °C'in altındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır. Bu şartlar sağlandığı takdirde ayçiçek yağı en fazla on iki ay boyunca bozulmadan depolanabilir.

        AYÇİÇEK YAĞI NE İŞE YARAR?

        Ayçiçek yağı içerisinde bulundurduğu Omega9 ve Omega6 yağ asitlerine ek olarak K,E,D ve A vitaminlerinde bol miktarda içermektedir. Ayçiçek yağı hücrelere hasar veren moleküllerin etkisini azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolesterolü, tansiyonu ve kan dolaşımını düzenlemeye yardım eder.

        Ayçiçek yağı diyabet hastalarının insülin ihtiyacını azaltır ve damar sertliğine karşı korur. Karaciğer korumasında etkin rol oynarken çocukların sağlıklı beyin gelişimlerine destek olur. Ölçülü ve düzenli kullanıldığında cildi nemlendirir ve genç bir görünüm elde edilmesini sağlar.
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        Haberler Güncel Evde en kolay Ayçiçek yağı yapımı tarifi! Evde Ayçiçek yağı nasıl yapılır? Ayçiçek yağı faydaları nelerdir? İşte en pratik tarif…
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