DEAŞ'lı teröristin dijital belgelerinden örgüt arşivi çıktı! 3 bin yeni örgüt mensubu tespit edildi





3 BİN ÖRGÜT MENSUBU TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan incelemelerde, DEAŞ terör örgütüne ait çatışma ve infaz görüntülerinin yanı sıra terör örgütünü övücü ve örgüt mensuplarını motive edecek tarzda propaganda içerikli bin 200 adet video tespit edildi. Söz konusu videolarda yaklaşık 3 bin örgüt mensubuna ait görüntünün yer aldığı belirlenirken şüphelilerin tespiti için kapsamlı çalışma başlatıldı.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİYLE BİRLİKTE OLAN BİN KİŞİ BELİRLENDİ

Yapılan imaj incelemelerinde ayrıca 170 bin adet fotoğraf ve görüntü içerisinde DEAŞ terör örgütünün sözde yöneticileri ile aynı karede bulunan yaklaşık bin örgüt mensubuna ait bilgiler ele geçirildi. Yapılan incelemeler kapsamında düğmeye basan MİT ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı İstanbul'da 10 kişiye yönelik operasyon düzenledi.