DEAŞ'lı teröristin dijital belgelerinden örgüt arşivi çıktı! 3 bin yeni örgüt mensubu tespit edildi

İstanbul'da yakalanan bir DEAŞ teröristin telefonundan çıkanlar örgütü adeta deşifre etti. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) aylar süren takibi sonucunda tespit ettiği DEAŞ'lı terörist Muhammed Elali'nin hard diskinden örgüt arşivi çıktı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunan Muhammed Elali isimli şüpheli emniyet güçleri tarafından geçtiğimiz günlerde kıskıvrak yakalandı. Şüpheliye ait bulunan hard diskten ve çeşitli dijital materyaller, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından inceleme altına alındı.
3 BİN ÖRGÜT MENSUBU TESPİT EDİLDİ
Güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan incelemelerde, DEAŞ terör örgütüne ait çatışma ve infaz görüntülerinin yanı sıra terör örgütünü övücü ve örgüt mensuplarını motive edecek tarzda propaganda içerikli bin 200 adet video tespit edildi. Söz konusu videolarda yaklaşık 3 bin örgüt mensubuna ait görüntünün yer aldığı belirlenirken şüphelilerin tespiti için kapsamlı çalışma başlatıldı.
ÖRGÜT YÖNETİCİLERİYLE BİRLİKTE OLAN BİN KİŞİ BELİRLENDİ
Yapılan imaj incelemelerinde ayrıca 170 bin adet fotoğraf ve görüntü içerisinde DEAŞ terör örgütünün sözde yöneticileri ile aynı karede bulunan yaklaşık bin örgüt mensubuna ait bilgiler ele geçirildi. Yapılan incelemeler kapsamında düğmeye basan MİT ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı İstanbul'da 10 kişiye yönelik operasyon düzenledi.