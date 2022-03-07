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    • 08.03.2022 01:38
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    • 08.03.2022 01:43
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de kurulan yeni fakülteler yer aldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de kurulan yeni fakülteler yer aldı. Buna göre 8 üniversite bünyesinde kurulan fakülteler ile yeni bölümlerin de önü açıldı.

    AA
    Resmi Gazete’de kurulan yeni fakülteler yer aldı

    Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte kurulması ile bazı fakülte ve yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ordu Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Fırat Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Kastamonu Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Marmara Üniversitesine bağlı Finansal Bilimler Fakültesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi ve İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu.

    KAPATILAN FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR


    Söz konusu kararla Ordu Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Marmara Üniversitesine bağlı Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi kapatıldı.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de kurulan yeni fakülteler yer aldı
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