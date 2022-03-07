Bakan Bozdağ'dan son dakika "iyi hal indirimi" ve stokçuluk açıklaması

Hakimler ve Savcılar Kurulunca Ankara'da Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Kurul üyeleri, 81 ilin Başsavcıları, Komisyon Başkanları, Bölge Adliye Mahkemesi(BAM) Başsavcıları ve Başkanlarının da katıldığı toplantının açılış konuşmasını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı.



İYİ HAL İNDİRİMİ KALKIYOR

Bakan Bozdağ'ın gündeminde yargıda yapılacak yeni düzenlemeler vardı. Kadına şiddet kapsamındaki kadının yüzüne kezzap atma ve sağlık personellerine şiddetin katalog suçlardan olacağını açıklayan Bozdağ, verilen skandal kararlara da değindi. Bozdağ, Tokat'ta bir kadını 23 yerinden bıçaklayan zanlının adli kontrolle serbest bırakılmasına ve Aksaray'da öğrencisini darp eden öğretmene verilen iyi hal indirimine tepki gösterdi. Bozdağ, söz konusu kararları televizyondan izlediğini ve kahrolduğunu söyledi. İyi hal uygulamasına ilişkin yeni bir düzenleme yapılacağını açıklayan Bozdağ, yeni düzenlemeyle ucu açık uygulamalara son verileceğini kaydetti.



STOKÇULUKLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Bakan Bozdağ, kötü niyetli fiyatları artırmak isteyen ve stokçuluk yapanlara karşı da yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi. Bozdağ, stokçuluk yapanlara karşı cezaların caydırıcı olmadığını belirterek, yeni dönemde fiyatları etkileme ve stokçuluk yapanlarla ilgili atılacak olan adımları hayata geçireceklerini ifade etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN