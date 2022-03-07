8 MART SALI KAR TATİLİ OLAN İLLER: Burdur, Kırşehir, Mardin, Kocaeli'nde yarın okullar tatil mi? MEB - Valilik son dakika!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz okulların eğitime ara vereceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir. İşte hava durumu uyarıları:



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.