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    • 07.03.2022 16:29
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    • 07.03.2022 16:29
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    8 MART SALI KAR TATİLİ OLAN İLLER: Burdur, Kırşehir, Mardin, Kocaeli'nde yarın okullar tatil mi? MEB - Valilik son dakika!

    Kar yağışı yeniden ülke sınırlarına ulaştı. Geçtiğimiz hafta birçok ilde eğitime ara verilmişti. Yeni haftadan itibaren kar yağışı etkisini devam ettiriyor. Valiliklerden yapılacak açıklama bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 8 Mart 2022 yarın kar tatili var mı? Okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? Burdur, Kırşehir, Mardin, Kocaeli'nde yarın okullar tatil mi? İşte son detaylar...

    takvim.com.tr
    8 MART SALI KAR TATİLİ OLAN İLLER!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Ülkenin birçok yerinde kar yağışlarının yeniden etkisini göstermesiyle birlikte yağış olan bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, 8 Mart 2022 yarın kar tatili var mı? Okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? Burdur, Kırşehir, Mardin, Kocaeli'nde yarın okullar tatil mi? İşte son detaylar...

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Henüz okulların eğitime ara vereceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir. İşte hava durumu uyarıları:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yeni haftada bizi bekleyen Hava Durumu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

    Bugün sabah Trakya da karla karışık yağmur ve yüksekler kar yağışı yapabilir. İstanbul yağmurlu sıcaklık 8 derece.

    10-15 Mart arası günlerinde Soğuk hava ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olacak. Gece sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Bu nedenle geceleri buzlanma ve don olayı görülebilecek.



        Kar yağışı perşembe sabah saat 6- 7 dolayında İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey ilçelerinden giriş yapacak görünüyor. Önceleri karla karışık yağmur şeklinde başlar. Aralıklı olarak Pazartesi sabahına kadar yerde ve gökte kar yağışını İstanbullular görecek.

        Kar yoğunluğu daha çok Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz iç kesimlerinde görülüyor.



        Cumartesi günü İstanbul'un Anadolu yakası daha yoğun olmak üzere kar etkili olabilir.

        Yerel yönetimler, Karayolları, paralı yolları işletenler aman dikkat tekrar olumsuzluk yaşamayalım. En fazla dikkat edecek olanlar ise biz vatandaşlar Kış lastıksiz çıkmayın. Siz yolda kalınca arkadaki kış lastiklilerde yolda kalıyor En önemlisi yolu açmak için kepçe de gelemiyor
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        Haberler Güncel 8 MART SALI KAR TATİLİ OLAN İLLER: Burdur, Kırşehir, Mardin, Kocaeli'nde yarın okullar tatil mi? MEB - Valilik son dakika!
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