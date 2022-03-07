8 MART İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA! Bugün İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Sular ne zaman gelecek?

Vatandaşlar her gün merakla su kesintilerinin nerelerde yaşanacağı, ne kadar süreceği gibi bilgileri araştırıyor. İstanbul'da bazı ilçelerde yaşanacak su kesintileri ile ilgili İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklama geldi. İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi yaşanacak ve 5 saat süreyle verilmeyecek. Vatandaşlar güncel kesintileri öğrenmek için İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı araştırmasını da yapıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelir? 8 Mart Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı!
İSKİ'den yapılan açıklamada, yarın 5 ilçenin bazı mahallelerine 5 saat su verilemeyeceği aktarıldı.
İSKİ'den yapılacan açıklama şöyle:
Kağıthane Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle; 8 Mart 2022 Salı günü 10:00 ile 15:00 saatleri arasında 5 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
SU ALAMAYACAK BÖLGELER
Kağıthane İlçesi: Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan ve Çeliktepe Mahalleleri.