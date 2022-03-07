8 MART İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA! Bugün İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Sular ne zaman gelecek?

Vatandaşlar her gün merakla su kesintilerinin nerelerde yaşanacağı, ne kadar süreceği gibi bilgileri araştırıyor. İstanbul'da bazı ilçelerde yaşanacak su kesintileri ile ilgili İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklama geldi. İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi yaşanacak ve 5 saat süreyle verilmeyecek. Vatandaşlar güncel kesintileri öğrenmek için İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı araştırmasını da yapıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelir? 8 Mart Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı!