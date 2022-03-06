Koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek? Uzmanlar bu kez tarih verdi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kovid-19 salgın sürecinin geleceğiyle ilgili umut veren açıklamalar yaptı. Türkiye'de salgının hafif seyri ve günlük vaka sayılarının düşüş trendine girmesini değerlendiren Memişoğlu, "Nisan ve mayısta vaka düşüşleri devam edecek.
Mayıs sonu ve haziranda artık bunun bir salgın olup olmayacağı konusunda bir görüşün oluşacağına inanıyoruz" dedi. İşte Memişoğlu'nun diğer değerlendirmeleri:
Aşı ve virüs mutasyonunun da etkisiyle normal servis ile yoğun bakımlarda hasta yatışı azaldı. Düşüş trendini sağlamış durumdayız. İnsanlar "Salgın ne zaman bitecek?" diye sordukları zaman "Kesin bu tarihte bitecek" diye hiç kimsenin kesin bir kanaati olamaz.