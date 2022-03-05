İstanbul merkezli 3 ilde tefeci operasyonu: 8 şüpheli yakalandı





Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'un Maltepe ilçesinde 2 Eylül 2020 tarihinde "Nitelikli Yağma-Çek, Senet tahsilatı", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma", "Tefecilik", "Kasten Yaralama" ve "6136 SKM" suçlarına karışan 8 şüpheli tespit edildi. Çete üyelerinin tespiti için uzun süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların yakalanması için geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul, Ankara ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.