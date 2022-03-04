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    • Güncel
    • 04.03.2022 14:30
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    • 04.03.2022 14:44
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    Son dakika: Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden tahliye açıklaması

    Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ukrayna'da bekleyen; Türk sahipli/işletenli 23 gemideki 199 Türk personelin 26'sı tahliye edilmiş, 173 personelin tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar devam etmektedir. Limanlarımızdan, Rus limanlarına gemi trafiği ve liman operasyonları sürmektedir" denildi.

    Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden tahliye açıklaması

    Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ukrayna'da bekleyen Türk sahipli veya işletenli 23 gemideki 199 personelde 26'sının tahliye edildiğini açıkladı.

    Denizlik Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ukrayna'da bekleyen; Türk sahipli veya işletenli 23 gemideki 199 Türk personelin 26'sı tahliye edilmiş, 173 personelin tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız koordinesinde çalışmalar devam etmektedir. Limanlarımızdan, Rus limanlarına gemi trafiği ve liman operasyonları sürmektedir" ifadelerine yer verildi.

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