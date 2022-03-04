Kayseri'de 15 Mehmetçik'in şehit olduğu saldırının faili "oto hırsızıyım" dedi mahkeme başkanı tepki gösterdi

Tutuklu sanıklardan açıktaki polis memuru M.Ö. ise, kendisinin terör örgütü ile yan yana anılmasının manevi olarak çok yıprattığını, örgüt ile hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşma savcısının esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak için süre istemesi üzerine dosyanın duruşma savcısına tevdi edilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.