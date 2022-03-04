Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.03.2022 17:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2022 18:21
    ABONE OL

    Gezi olayları sırasında Taksim'de piyano çalan Davide Martello Ukrayna sınırında ortaya çıktı!

    Rusya ve Ukrayna arasında hem saha hem de propaganda savaşı sürüyor. Savaş devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2013'de Taksim'de Gezi kalkışmasının yaşandığı günlerde İstanbul'a gelerek provokatörlerle birlikte piyano çalıp kalkışmayı destekleyen piyanist Davide Martello, Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı sırada Ukrayna'da ortaya çıktı.

    O piyanist Ukrayna’da hortladı!

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas gerilimi savaşa dönüştü.

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dahil çatışmaların yaşandığı savaş 9. günü geride bırakırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

    GEZİ PİYANİSTİ DAVİDE MARTELLO UKRAYNA'DA GÖRÜLDÜ!
    2013'de Taksim'de Gezi kalkışmasının yaşandığı günlerde İstanbul'a gelerek Türkiye'yi yangın yerine çevirmeye çalışan provokatörlerle birlikte piyano çalıp kalkışmayı destekleyen piyanist Davide Martello, Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı sırada Ukrayna'da ortaya çıktı.

    Savaş sonrası Rusya'ya karşı Ukrayna halkına destek olmaya çalıştığını iddia eden Martello, tekerlekli müzik aletini Almanya'dan Polonya'ya geçirdi.

    Martello, yanındaki bir Ukraynalı kadınla beraber 'We Are the Champions' parçasını çaldı.

    PARİS VE KİEV'DE DE GÖRÜLMÜŞTÜ
    Martello geçtiğimiz yıllarda Paris'te yaşanan saldırılar ve olaylar esnasında Paris'te yine piyano çalarak gündeme gelmişti.
        O piyanist Ukrayna’da hortladı!
        Haberler Güncel Gezi olayları sırasında Taksim'de piyano çalan Davide Martello Ukrayna sınırında ortaya çıktı!
            SON DAKİKA