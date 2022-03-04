Gezi olayları sırasında Taksim'de piyano çalan Davide Martello Ukrayna sınırında ortaya çıktı!

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas gerilimi savaşa dönüştü.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dahil çatışmaların yaşandığı savaş 9. günü geride bırakırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
GEZİ PİYANİSTİ DAVİDE MARTELLO UKRAYNA'DA GÖRÜLDÜ!
2013'de Taksim'de Gezi kalkışmasının yaşandığı günlerde İstanbul'a gelerek Türkiye'yi yangın yerine çevirmeye çalışan provokatörlerle birlikte piyano çalıp kalkışmayı destekleyen piyanist Davide Martello, Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı sırada Ukrayna'da ortaya çıktı.
Savaş sonrası Rusya'ya karşı Ukrayna halkına destek olmaya çalıştığını iddia eden Martello, tekerlekli müzik aletini Almanya'dan Polonya'ya geçirdi.
Martello, yanındaki bir Ukraynalı kadınla beraber 'We Are the Champions' parçasını çaldı.
PARİS VE KİEV'DE DE GÖRÜLMÜŞTÜ
Martello geçtiğimiz yıllarda Paris'te yaşanan saldırılar ve olaylar esnasında Paris'te yine piyano çalarak gündeme gelmişti.